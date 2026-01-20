聲請搜索林宸佑被駁回？北檢澄清「與事實不符」說明原因

中天新聞主播林宸佑。（圖／翻攝自林宸佑臉書）





中天新聞主播林宸佑涉入國軍洩密案，遭橋頭地檢署搜索並聲押禁見獲准。外傳台北地檢署曾依洗錢罪，向法院聲請搜索居住地及工作地都在台北的林宸佑，但遭駁回。北檢今晚（20）發布聲明稿澄清，並說明此案由橋檢指揮偵辦原因。

日前有媒體報導稱，最早發掘此案的調查局桃園市調處早在2025年12月間即報請北檢指揮，惟兩度向法院聲請搜索票均失敗，進而向橋檢報請指揮，報導更指北檢係因以情節較輕《洗錢防制法》才遭駁回。北檢對此澄清，去年12月間聲請搜索理由，即是林宸佑等人涉犯《貪污治罪條例》、《國家安全法》、《洗錢防制法》等罪。

北檢指出，法院認為「本案無管轄權」而未核准，桃園市調處因此另報請橋頭地檢署指揮偵辦。強調部分媒體報導與事實不符，誤導視聽，特予澄清。





「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

