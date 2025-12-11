聲請法庭直播變「事後紀錄片」 柯文哲：到底在怕什麼？

柯文哲今早抵達北院，開庭前受訪。（鏡報李智為）

前台北市長、民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，北院今（11日）起連續10個工作天進行證據提示及辯論程序，11名被告同時到庭，預計24日辯結。柯文哲今早抵達北院，開庭前受訪談到聲請法庭直播，最後變成紀錄片，喊話司法「結果你們到底在怕什麼？」

柯文哲說，今天是台灣司法史上最重要的一天，不僅關係到他個人，也事關台北市政發展，更關係到北市府公務員的尊嚴。柯文哲表示，司法是國家最後一道防線，不能成為當權者的統治工具，特別是不可以勾結媒體淪為政治打手、迫害人民的工具，他相信大罷免32比0大失敗，北檢檢察官也是重要推手。

廣告 廣告

柯文哲說，本來今天可以利用法庭直播，向社會大眾公開說明，結果變成事後的紀錄片，他自認內心坦蕩，希望真相能水落石出，盼透過法庭直播讓大家知道發生什麼事，「結果你們到底在怕什麼？有什麼不敢讓大家知道的？」

不過柯文哲說，即使沒有法庭直播，他仍會在法庭上捍衛清白，為公務員尊嚴及台灣公平正義奮戰到底。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

更多鏡週刊報導

裝修公司得標5.9億軍購案？ 國防部：營業登記含化學原料批發、合法投標

蔡英文核心幕僚張祥慧「車禍臥床逾10年」 近日辭世低調辦告別式

態度大逆轉！仙塔律師改口認罪洗錢、洩密 盼法官從輕量刑