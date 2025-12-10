聲請法庭直播遭駁回！柯文哲提抗告了 北院證實「收到書狀」

柯文哲抗告。（圖／本刊資料照）

時任台北市長、民眾黨主席柯文哲涉犯京華城案、政治獻金案，此案目前由台北地院審理中。日前，柯文哲聲請辯論程序、宣判時直播，但於12月2日被法院駁回，柯文哲不服決定抗告，台北地院今日（12月10日）證實已經收到柯文哲的抗告狀，而柯文哲的相關案件預計將於明日展開辯論程序。

柯文哲聲請辯論程序以及宣判直播放送，雖然台北地院准予公開播送過程，但為避免當事人因公開播送造成生命、身體、自由、隱私、財產或影響審判公平性，於12月2日駁回直播聲請案。

針對聲請直播被駁回，柯文哲也早早於上周放出消息，表示將會提出抗告，而台北地院也證實在今日收到抗告狀，接下來將會由高院進行審理。京華城案、政治獻金案將於12月11日展開辯論程序，預計全案最快可以於12月24日結辯。

