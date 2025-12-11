聲請法庭「直播」遭駁回！ 柯文哲喊話：你們到底在怕什麼？
民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案，台北地院今天（11日）、明天兩天開庭進行200多卷「提示證據」程序，傳喚柯文哲共11名被告出庭。由於他聲請法庭直播遭駁回，柯文哲質疑法庭直播淪為事後紀錄片，他也向司法喊話，「你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓大家知道的？」
柯文哲表示，今天是司法史上重要的一天，這不僅關係到他個人，也關係到台北的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。
柯文哲說，司法是國家最後一道防線，唯一目的是維持社會的公平正義，應當被人民信任。最重要的，司法不可以變成當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成迫害人民的工具。他相信，大罷免大失敗，32比0，台北地檢署檢察官絕對是重要的因素。
柯文哲指出，本來今天可以利用法庭直播的機會，向社會大眾公開說明，結果變成事後的紀錄片；柯文哲說，他內心坦蕩，希望真相可以水落石出，他希望法庭直播讓社會大眾知道到底發生什麼事，「結果你們到底在怕什麼，有什麼不敢讓大家知道的？」
柯文哲說，不能法庭直播司法到底在怕什麼？即使如此，他還是會在法庭上為自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣的公平正義奮戰到底。
柯文哲日前聲請辯論程序、宣判時錄音、錄影法庭直播日前被駁回，合議庭只裁准「事後」在司法院網站播放，柯文哲不服，昨天提出抗告，是否直播台灣高等法院分案審理中。
依照程序，審判長今明兩天在法庭上把本案人證、物證、書證等證物當庭提示給柯文哲等當事人、辯護人辨認，詢問當事人意見。合議庭完成「提示證據」後，預計15日起進行言詞辯論。
◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。
