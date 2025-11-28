一聲警報救命 美國測試新型AI飛機防撞系統

在航空交通量創下歷史新高的同時，跑道與低空碰撞事件也不斷增加。為了讓警報提前響起、爭取關鍵30秒，美國航太巨頭Honeywell推出新一代AI空中防撞系統，能在濃霧與低能見度下即時偵測危險。當尤其現在不只是商用客機，還有無人機與太空發射搶占空域，這套新技術正成為守護旅客安全的最後防線。

警告語音在駕駛艙內急促響起：「跑道上有其他飛機！跑道上有其他飛機！」

這架波音 757 原本準備在堪薩斯降落，卻突然拉升。這並不是意外，而是美國航太公司 Honeywell 為測試新一代防撞系統所進行的實驗。

資深飛行測試機長維寧表示：「每一秒都至關重要。這項技術能為飛行員爭取更多時間，使他們能提前接收警報、分析情況並做出正確判斷。」

今年一月，美國一架客機與黑鷹直升機相撞造成六十七人罹難，事故再次凸顯防撞系統的重要性。

前 FAA 航空事故調查員古澤蒂指出：「近年航空交通量呈指數成長，擁堵情況變得更頻繁，因此也會聽到更多險情通報。」

美國聯邦航空總署統計，今年上半年全美已出現超過一千三百起跑道入侵事件，其中三起僅差一步便釀成碰撞。目前全球商用客機皆配備名為 TCAS 的空中防撞系統，依靠飛機彼此的應答機交換資訊，一旦發現距離過近就會示警。

航空科技公司技術研究員費爾雷森說：「TCAS 只能避免空中碰撞，無法針對跑道上的風險發出警報。」

此外，TCAS 會在高度一千英尺以下停止警告。雖然這能避免因平行跑道降落而造成的誤判，但也代表飛機接近地面、最需要提醒的時刻，反而沒有防護。

古澤蒂解釋：「當多架飛機同時在低空進場時，這正是最容易發生碰撞的區域。」

Honeywell 的新系統則能在濃霧或能見度極差的情況下，提前三十秒通知機師跑道上有其他飛機。

阿拉斯加航空飛航安全主管賽特斯表示：「我們希望讓警報在更遠的距離觸發。當飛行員在一千到兩千英尺高度就知道前方跑道有狀況，就不需要在貼近地面的瞬間做出緊急動作。」

這套系統預計明年獲得 FAA 批准，未來能提醒飛行員包括跑道過短、誤入滑行道等各種風險。目前雖未強制安裝，但已有航空公司表示願意加強安全層級。

西南航空副總裁杭特說：「成本可能落在兩千萬到三千萬美元之間，但任何能增加安全保護的技術我們都非常有興趣。因為事故的代價遠比這貴得多。」

未來不只商用客機數量持續上升，無人機與太空飛行也將占用更多空域。FAA 也正在整合衛星、雷達與空管資料，全面升級防撞科技。在每日有三百萬名旅客、四萬四千架班機穿梭的天空中，這些技術不只是輔助，而是守護航空安全的最後防線。

