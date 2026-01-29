聲量王未必是人氣王！新北議員選戰「網路表現」震撼出爐

2026年九合一選舉將近，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析新北市第九選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）現任議員近一季的網路表現。數據顯示「聲量王」未必是「人氣王」，高聲量可能同時伴隨爭議，導致好感度下降。

TPOC提供

觀察新北市第九選區目前的五位現任議員，從聲量高低依序為民進黨籍的陳永福（7,993）、陳乃瑜（5,038）、國民黨籍的黃心華（920）、劉哲彰（756）以及陳儀君（507）。好感度（P/N值）方面，總聲量最高的陳永福僅有0.38，是五人中最低，負面聲量較正面聲量多出近2倍。其餘四人中，聲量次高的陳乃瑜，好感度同樣達2.78，為五人中最高，而總聲量較少的黃新華（1.93）、劉哲彰（2.68）與陳儀君（2.06）好感度也都約2上下，顯示正面聲量遠高於負面聲量。

TPOC提供

進一步觀察近一季五位議員逐月的聲量變化，發現陳永福在12月時聲量有明顯的增加。觀察背後的話題，發現是因為其於2025年12月在社群發表「有種請國民黨，民眾黨在立法院提案更改中華民國國號為中華人民共和國。」的貼文，因為強烈的政治立場與用語，引起許多網友在文章下面批判與論戰。在陳永福的所有聲量中，改國號爭議議題的相關聲量高達5,919筆，佔其總聲量的74%。

TPOC提供

接下來透過五位議員社群貼文的發布數量以及平均互動數，觀察各自臉書粉絲的黏著度。發文數最多的陳乃瑜，在約3個月的期間內發布164篇文，平均每天發超過1篇的貼文。在高發文頻率的策略下，陳乃瑜也收穫五人中第二高的477.0次平均互動，顯示他的貼文能有效引起受眾的關注。

三位國民黨籍議員，發文數量相比陳乃瑜與陳永福，皆有所落後。值得注意的是，劉哲彰議員的臉書貼文縮然為5人中最低，但是有最高的平均互動數，達到749.1次。凸顯出其重視發文品質的特色，其貼文能有效引起粉絲的共鳴並進行互動。他最高互動的貼文，為2025年11月時，關心新店文小11用地，以及爭取匹克球場地的貼文，顯示粉絲對於其政績的關心。

TPOC提供

TPOC表示，在議員層級的選戰中，往往扎實的基層活動以及充分的空戰規劃。觀察新北市第九選區現任議員的網路經營策略，會發現民進黨的兩位議員，採取高發文頻率、高聲量的操作方式，能夠獲得較多的關注，但也可能如陳永福議員因為爭議話題而拉低網路好感度；國民黨議員方面，則以穩中求好的路線經營，因此會有較穩定的網路好感度。

對於重視服務與在地連結的議員選戰而言，如何挑選議題戰場，並透過穩定的社群互動建立信任感，是延續政治生命的長久之計。隨選戰進行，TPOC也將陸續對各選區進行分析，觀察不同縣市候選人的經營策略與規劃。

