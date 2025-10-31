聲音恐出賣你的年齡？林靜芸教「1招」讓聲音回春：發聲訓練就有效
隨著年紀增長，聲帶也會慢慢老化，變得閉合不太緊，這可能會讓聲音變得沙啞、高低音不好控制，甚至容易嗆咳。《優活健康網》特別摘錄整形外科名醫林靜芸所撰寫此文，分享自身的經驗，老人的體態可以靠運動改善一樣，「老聲」也可以透過發聲訓練來矯正，讓聲音更有力、更清晰。
人老聲音可以不老
數年前我替一位65歲名女人做拉臉手術，她是日進斗金的典型女強人。單身的她很滿意手術結果，常回來門診跟我們分享，她相親找老伴的趣事。尋常老男人老女人約會場面，經她鉅細糜遺又誇大的形容，總能讓診間笑聲不斷。她找對象的條件：不必有錢，要個性善良，外表體面，還必須有體力。
來應徵的男人各式各樣，有的一上場就因為吃飯剔牙、喝咖啡放臭屁被淘汰；也有溫文優雅的男人邀她聽音樂會、出門旅遊，甚至見過家人，卻因體弱常喊疲累，她害怕嫁過去就要推輪椅而拒絕。好不容易，有人介紹一位現役的醫師，據說太太癌逝後，醫師每天騎自行車運動，各方條件都符合，名女人很有興趣。她怕被詐騙，還特別去對方門診調查，確定不是冒名，才答應相親。
這位醫師在醫學中心當主任後，才轉私人醫院任職。多金的名女人非常中意這位資深醫師，認為形同找到老伴以及好看護，一舉二得，她也常來門診跟我討論她「醫師夫人」夢。最後介紹人安排兩人先通電話互相瞭解，名女人很是緊張，問我電話該聊什麼，我自己沒有經驗，只能勸她放輕鬆，醫師的特色是看門診問問題，就讓對方引導吧。
相親電話約在某個周五下午5點，依照女人的規畫，她接著會安排與醫師一起吃飯喝酒，順利的話，周六日兩人就會出門爬山看海。所以等到下周一，我們應該可以聽新的羅曼史了。
沒想到周一在診間見到名女人，她猶如洩了氣的皮球。她說男人接通電話之後，連問兩次：「你是某某女士嗎？」她答：「是啊」，男人確認姓名無誤後竟說：「聲音聽起來有年紀，但是妳的照片看起來很年輕啊！」名女人以為男醫師識破她的臉做過整形，整個人心虛，就這樣沒了下文。
聲音可以整形嗎？
後來名女人問我，聲音可以整形嗎？我介紹她去找我的同學，一位專門幫歌星保養聲音的耳鼻喉科醫師，根據女人的轉述，那位專家毫不留情地說：「老了就老了，嗓音不可能變年輕的」，這位女士從此沒有再與我聯絡，而「老聲音」的問題漸漸被我遺忘。
2022年我出版了《不老的挑戰》一書，為了打書，曾接受電視台訪問，就此在網路上留下影片，但是我自己從來沒有看過。有一天早上我在家邊走滑步機運動時邊看影音，那個我當年受訪的影片自動跳出，我初聽聲音還以為是哪個老女人在賣保健品，音調沉悶喑啞缺少光澤與穿透力。等到影像出現，發現是我本人時，我羞愧的想立刻從地球上消失。
幸好我從2023年開始，請了台大戲劇系老師教唱歌，他幫我比較，發現我現在的聲音，比當時還年輕，推測與我學唱歌有關。唱歌老師加強訓練我的腹式呼吸、鼻音共鳴及音階滑動等等，居然使我的聲音不顯老，還疑似變年輕了。
我的好姊妹許素瑛，開過2次演唱會，聲音柔軟圓潤，還帶著鼻音撒嬌感，唱起「我欲甲你攬牢牢」特別好聽。最近開演唱會的江蕙，50年次，雖然曾經歷大病，聲音仍然清脆明亮，柔軟細膩，完全沒有老聲。
老人的老態經由體態訓練可以矯正，老聲也可以經由發聲訓練矯治，我如果早一點了解這些道理，當年那位名女人，就不會相親失敗了。
快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000 LINE POINTS！
看更多優活健康網相關報導
挖耳屎還在用棉花棒？林靜芸揭正確除耳垢：用「濕紙巾」輕擦這部位
護理長「照顧躁鬱同學」卻被斷聯收場⋯林靜芸：不打擾的支持是最好陪伴
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為聲音恐出賣你的年齡？林靜芸教「1招」讓聲音回春：發聲訓練就有效
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 4 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 5 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 天前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林宣布12/30、12/31、1/1唱進台北大巨蛋！興奮喊話：人間樂園任我打造
蔡依林JOLIN在大家引頸期盼下，終於宣布將在12月30日、12月31日及2026年1月1日一連登上台北大巨蛋舉辦「 國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，以專輯《PLEASURE》為主題，親手打造一座匯集慾望與快樂的奇幻「人間樂園」。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 23 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐怒控「粿粿出軌王子」！網挖2週前「炸裂端倪」嚇爛了
娛樂中心／曾郁雅報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後就有網友挖出范姜彥豐於10月17日突發曬出一張他與粿粿昔日合影，並打上一個「巨大問號」的發文，當時引發瘋猜兩人關係，現在網友才了解到范姜彥豐發文當下的錯愕心情。民視 ・ 1 天前