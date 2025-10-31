聲音恐出賣你的年齡？林靜芸教「1招」讓聲音回春：發聲訓練就有效

隨著年紀增長，聲帶也會慢慢老化，變得閉合不太緊，這可能會讓聲音變得沙啞、高低音不好控制，甚至容易嗆咳。《優活健康網》特別摘錄整形外科名醫林靜芸所撰寫此文，分享自身的經驗，老人的體態可以靠運動改善一樣，「老聲」也可以透過發聲訓練來矯正，讓聲音更有力、更清晰。







人老聲音可以不老



數年前我替一位65歲名女人做拉臉手術，她是日進斗金的典型女強人。單身的她很滿意手術結果，常回來門診跟我們分享，她相親找老伴的趣事。尋常老男人老女人約會場面，經她鉅細糜遺又誇大的形容，總能讓診間笑聲不斷。她找對象的條件：不必有錢，要個性善良，外表體面，還必須有體力。

來應徵的男人各式各樣，有的一上場就因為吃飯剔牙、喝咖啡放臭屁被淘汰；也有溫文優雅的男人邀她聽音樂會、出門旅遊，甚至見過家人，卻因體弱常喊疲累，她害怕嫁過去就要推輪椅而拒絕。好不容易，有人介紹一位現役的醫師，據說太太癌逝後，醫師每天騎自行車運動，各方條件都符合，名女人很有興趣。她怕被詐騙，還特別去對方門診調查，確定不是冒名，才答應相親。









這位醫師在醫學中心當主任後，才轉私人醫院任職。多金的名女人非常中意這位資深醫師，認為形同找到老伴以及好看護，一舉二得，她也常來門診跟我討論她「醫師夫人」夢。最後介紹人安排兩人先通電話互相瞭解，名女人很是緊張，問我電話該聊什麼，我自己沒有經驗，只能勸她放輕鬆，醫師的特色是看門診問問題，就讓對方引導吧。

相親電話約在某個周五下午5點，依照女人的規畫，她接著會安排與醫師一起吃飯喝酒，順利的話，周六日兩人就會出門爬山看海。所以等到下周一，我們應該可以聽新的羅曼史了。

沒想到周一在診間見到名女人，她猶如洩了氣的皮球。她說男人接通電話之後，連問兩次：「你是某某女士嗎？」她答：「是啊」，男人確認姓名無誤後竟說：「聲音聽起來有年紀，但是妳的照片看起來很年輕啊！」名女人以為男醫師識破她的臉做過整形，整個人心虛，就這樣沒了下文。





聲音可以整形嗎？



後來名女人問我，聲音可以整形嗎？我介紹她去找我的同學，一位專門幫歌星保養聲音的耳鼻喉科醫師，根據女人的轉述，那位專家毫不留情地說：「老了就老了，嗓音不可能變年輕的」，這位女士從此沒有再與我聯絡，而「老聲音」的問題漸漸被我遺忘。

2022年我出版了《不老的挑戰》一書，為了打書，曾接受電視台訪問，就此在網路上留下影片，但是我自己從來沒有看過。有一天早上我在家邊走滑步機運動時邊看影音，那個我當年受訪的影片自動跳出，我初聽聲音還以為是哪個老女人在賣保健品，音調沉悶喑啞缺少光澤與穿透力。等到影像出現，發現是我本人時，我羞愧的想立刻從地球上消失。

幸好我從2023年開始，請了台大戲劇系老師教唱歌，他幫我比較，發現我現在的聲音，比當時還年輕，推測與我學唱歌有關。唱歌老師加強訓練我的腹式呼吸、鼻音共鳴及音階滑動等等，居然使我的聲音不顯老，還疑似變年輕了。

我的好姊妹許素瑛，開過2次演唱會，聲音柔軟圓潤，還帶著鼻音撒嬌感，唱起「我欲甲你攬牢牢」特別好聽。最近開演唱會的江蕙，50年次，雖然曾經歷大病，聲音仍然清脆明亮，柔軟細膩，完全沒有老聲。

老人的老態經由體態訓練可以矯正，老聲也可以經由發聲訓練矯治，我如果早一點了解這些道理，當年那位名女人，就不會相親失敗了。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為聲音恐出賣你的年齡？林靜芸教「1招」讓聲音回春：發聲訓練就有效