聲音沙啞別只想著休息！聲帶結節、息肉拖久恐需手術
許多民眾認為喉嚨不舒服只是用聲過度，但桃園空軍醫師王曜指出，聲帶確實會生病，不少患者一拖就是好幾個月。他整理門診最常見的4種聲帶疾病，提醒民眾注意。
王曜表示，聲帶結節常見於長期大聲說話、唱歌、教課或經常清喉嚨的族群，因聲帶反覆摩擦而長出類似繭狀的小結節。患者常出現聲音沙啞、無法長時間說話、越講越費力等症狀。他指出，初期多以聲音休息搭配語言治療為主，有時會配合控制胃食道逆流的藥物，若持續未改善才會評估手術治療。
聲帶息肉則常發生在某次用力過頭之後，例如大吼或長時間講話，加上胃酸刺激導致聲帶局部腫脹。王曜說明，症狀為聲音突然變得沙啞，即使休息也無法好轉。他強調，多數情況下手術處理效果最佳，拖延反而會影響發聲品質。
王曜進一步說明，聲帶發炎不只因感染引起，抽菸、熬夜、過度用聲、空氣刺激都可能讓聲帶長期處於發炎狀態，導致聲音沙啞、喉嚨卡卡、講話容易疲累。他提醒，重點在於調整用聲習慣、避免刺激並對症治療，而非只靠含喉糖撐過去。
針對聲帶麻痺，王曜特別提醒，若發現聲音明顯變弱、講話沒力甚至容易嗆到，不能只當作老化現象。聲帶麻痺可能與手術後神經受影響、中風、神經疾病，甚至胸腔或甲狀腺腫瘤有關，必須進行完整檢查找出原因，再依嚴重程度安排語言治療或手術。
王曜表示，聲音是每天都在使用的工具，若聲音沙啞超過兩週、反覆失聲或聲音異常，應儘速就醫檢查，別再硬撐著說話或依賴潤喉糖。
延伸閱讀
大安森林公園站、善導寺站遭縱火 蔣萬安：加強巡邏
蝦皮能買機車 官方小編也驚訝：第一次看到
公廁「3大細菌熱點」超髒！ 醫：剛擦完屁股就摸...曝染性病機率
其他人也在看
口臭怎麼刷都沒用？醫揭「意想不到真兇」 很多成年人中鏢卻不知道
「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。 什麼是「扁桃腺結石」? 台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，扁桃腺表面佈滿許多稱為「隱窩」的小凹洞，當食物殘渣、口水分泌物、死亡細胞和口腔細菌聚集在這些隱窩中，逐漸鈣化堆積後就會形成結石。這些結石通常呈現淡黃色或米白色的顆粒狀，大小從米粒到豌豆都有可能。扁桃腺結石主要由細菌屍體和食物殘渣等有機物混合少量鈣鹽組成，質地相對較軟，袁聖博醫師表示，其中的厭氧菌會產生硫化物，帶來類似臭豆腐的腐敗氣味，這就是患者常出現難以消除口臭的主因。扁桃腺結石好發於20歲至70歲的成年人，兒童較為少見。 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭 預防這樣做 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭，即使努力刷牙漱口也無法改善。袁聖博醫師說明，患者經常感覺喉嚨有東西卡住、吞嚥時不順暢，有時會出現喉嚨疼痛、味覺異常等症狀，甚至在咳嗽或打噴嚏時突然吐出帶有強烈臭味的小顆粒。小型結石可能在咳嗽或
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
陳宗彥傳腦動脈瘤破裂！醫：4成患者1週前曾現「1徵兆」
行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。
日男切完攝護腺！才知醫「手滑」貼錯病例 院方道歉了
日男切完攝護腺！才知醫「手滑」貼錯病例 院方道歉了
健檢報告別只看紅字！2數值算「血管老化指數」小心血管正在加速崩壞
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，許多人認為中風、失智、動脈硬化等疾病離自己很遙遠，要年紀大才會發生。然而，健檢報告中最常見的「血糖」和「三酸甘油酯」兩個數值，透過簡單公式，就能算出
抗老不用狂補！研究揭老化真相 醫：顧好3大關鍵器官
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
一喝酒就臉紅的人中風風險高？醫揭「致命基因風險」
生活中心／綜合報導尾牙季到了，不少公司、朋友聚餐一場接一場，餐桌上少不了喝酒助興，但也常看到有人才喝幾口，臉、脖子甚至全身立刻通紅。多數人以為只是酒量差，但其實這與「酒精不耐症」體質有關。國內研究指出，台灣約有47%人口帶有相關基因，比例居全球之冠，而這不只是攸關喝酒不舒服，還可能和腦中風提早報到有關。
小弟弟大掃除「慘變紅豆冰」！醫揭除毛3隱患：不只性行為會傳染
農曆新年將至，許多男性忙完大掃除後，也想順便幫下半身「除草」。泌尿科醫師陳鈺昕提到，近日診間出現一連串除毛災情，不少男性除完毛後，皮膚紅腫如「紅豆冰」，甚至引發連鎖感染。對此分享3個除毛後常見的感染病症，私密處一旦出現紅、腫、痛、搔癢、膿包等症狀，不要自行擦藥或服藥處理，建議儘速就醫。
半夜頻尿不只中年男通病！醫示警「微血管嚴重塞車」：下條恐是心臟或大腦
不少中年男性都有半夜頻尿的困擾，即使晚餐刻意不喝湯、睡前減少飲水，仍常在凌晨被尿意喚醒。腎臟科醫師林軒任近日在臉書發文提醒，夜尿問題不一定只是單純的泌尿系統老化，「在腎臟科醫師眼中，頻繁夜尿往往是心血管系統崩壞的第一張骨牌！」
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
別再怪基因！醫點名4大「冤枉癌」：這癌症幾乎100%可預防
癌症真的是「運氣不好」或「基因註…
刮除肥大攝護腺十年後罹癌 治療免開刀重拾「性」福
台中一名68歲企業主張先生，十年前攝護腺肥大，接受雷射刮除手術，當時化驗良性，不料十年後，尿不出來就醫，刮除的組織，化驗出攝護腺癌，幸好癌細胞尚未轉移，醫療團隊考量患者仍有社交生活，避免尿失禁等副作用
手麻是中風徵兆嗎？醫揭關鍵差異：還有5症狀速急診
冬季氣溫偏低，心血管與腦血管急症進入好發期，許多民眾擔心手麻症狀是否為中風徵兆。中醫師王聖翔表示，多數手麻情況並非中風所致，但若同時出現其他危險徵兆，務必立即就醫。
水果吃太多會飆血糖、糖尿病？名醫4字解答！快看最新飲食指南
蔬果有益健康，但有些人擔心吃太多水果會危害健康。醫師王介立表示，根據官方調查，絕大多數性別、年齡層的台灣人，攝取水果的份數都未達標準，因此，結論是「根本沒有」吃太多這個問題。「因此，當我說出『要多吃水果』這句話時，我完全不覺得我是在做壞事。」
陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前傳出腦溢血緊急送醫，在台北馬偕醫院治療，4日緊急進行第一次手術治療，今（6）日再度進行第二次手術，歷時近三小時完成，術後已轉回外科加護病房持續密切觀察。
腹痛「一開刀腸子已爛光」患者驟逝 急診醫喊：上班像在走鋼索！
醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。
降血脂藥「66種副作用」假的？最新研究：僅4種有因果關聯 專家這麼看
斯他汀類（他汀）藥物（Statins）是臨床治療高血脂相當有效的降血脂藥物，仿單上卻列了至少66種副作用，令人心驚。醫學期刊《刺絡針》（The Lancet）最新發布研究成果顯示，只有4項副作用與藥物有關，且發生率相當低。（記者：簡浩正）
50多歲男「劇烈背痛」以為心肌梗塞復發 結果竟是嚴重胃潰瘍惹禍
一名50多歲男子過去曾因急性心肌梗塞接受心導管手術並裝置心臟支架，近年來定期追蹤心臟狀況。數月前突然出現持續性背痛，疼痛位置接近左肩胛骨，時而悶痛、時而刺痛，且在夜間與休息時特別明顯，讓他高度懷疑是否心臟疾病再度發作，心理壓力沉重。沒想到經過一陣翻天覆地的檢查，才發現竟是胃潰瘍惹的禍。由於有明確心血管病史，患者先接受心臟科評估，所幸心電圖與相關檢查並未顯示急......
「瘦瘦針」英國示警風險 台灣累計21起疑不良通報
減重是全球課題，近期不少人流行施打「瘦瘦針」，不過誤用瘦瘦針，當心沒效又傷身，英國已發布安全警訊，提醒恐引發嚴重急性胰臟炎風險，台灣也有21起疑似不良反應通報。食藥署強調，瘦瘦針是處方藥，切勿網購或不明管道購買。
青花椰苗抗癌關鍵是它！比青花菜高100倍 護肝抗發炎更有效
青花菜是十字花科抗癌之王，其中的關鍵成分是蘿蔔硫素。不過，功能醫學營養師呂美寶指出，還沒有成熟的青花椰苗營養價值更勝一籌，蘿蔔硫素含量竟比青花菜高出數十倍。蘿蔔硫素能抗發炎、護肝並提升代謝，透過咀嚼更