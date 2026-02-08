聲音沙啞別只想著休息！聲帶結節、息肉拖久恐需手術

許多民眾認為喉嚨不舒服只是用聲過度，但桃園空軍醫師王曜指出，聲帶確實會生病，不少患者一拖就是好幾個月。他整理門診最常見的4種聲帶疾病，提醒民眾注意。

聲帶結節常見於長期大聲說話、唱歌、教課或經常清喉嚨的族群。（圖／Photo AC）

王曜表示，聲帶結節常見於長期大聲說話、唱歌、教課或經常清喉嚨的族群，因聲帶反覆摩擦而長出類似繭狀的小結節。患者常出現聲音沙啞、無法長時間說話、越講越費力等症狀。他指出，初期多以聲音休息搭配語言治療為主，有時會配合控制胃食道逆流的藥物，若持續未改善才會評估手術治療。

聲帶息肉則常發生在某次用力過頭之後，例如大吼或長時間講話，加上胃酸刺激導致聲帶局部腫脹。王曜說明，症狀為聲音突然變得沙啞，即使休息也無法好轉。他強調，多數情況下手術處理效果最佳，拖延反而會影響發聲品質。

王曜進一步說明，聲帶發炎不只因感染引起，抽菸、熬夜、過度用聲、空氣刺激都可能讓聲帶長期處於發炎狀態，導致聲音沙啞、喉嚨卡卡、講話容易疲累。他提醒，重點在於調整用聲習慣、避免刺激並對症治療，而非只靠含喉糖撐過去。

聲帶發炎不只因感染引起，抽菸、熬夜、過度用聲、空氣刺激都可能讓聲帶長期處於發炎狀態。（示意圖／Pixabay）

針對聲帶麻痺，王曜特別提醒，若發現聲音明顯變弱、講話沒力甚至容易嗆到，不能只當作老化現象。聲帶麻痺可能與手術後神經受影響、中風、神經疾病，甚至胸腔或甲狀腺腫瘤有關，必須進行完整檢查找出原因，再依嚴重程度安排語言治療或手術。

王曜表示，聲音是每天都在使用的工具，若聲音沙啞超過兩週、反覆失聲或聲音異常，應儘速就醫檢查，別再硬撐著說話或依賴潤喉糖。

