聲音沙啞有救了！醫師解析單側聲帶麻痺新選擇
65 歲退休護理長淑惠十多年前聲音沙啞，逐漸影響與病人溝通與社交，甚至提前退休。近年進食時經常嗆咳，擔心吸入性肺炎而就醫，診斷為單側聲帶麻痺。馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部喉科主任謝麗君醫師指出，長期聲帶麻痺除了造成聲音沙啞，也可能影響吞嚥安全與生活品質，若保守治療效果不佳，應評估進一步手術治療。淑惠接受「可調式甲狀軟骨成形術」後，手術當下即可發聲，兩週後嗓音恢復清亮，進食順暢，重拾社交生活。
單側聲帶麻痺 易致嗆咳與吸入性肺炎
謝麗君醫師說明，單側聲帶麻痺約占嗓音障礙患者的一成，兩至三成原因不明。症狀包含聲音沙啞、講話氣音、發聲費力、音量變小，嚴重時恐出現嗆咳、吞嚥困難及吸入性肺炎。急性期若保守治療及嗓音訓練無效，或患者急需用聲，可考慮聲帶注射；若確定麻痺無法恢復，則建議接受甲狀軟骨成形術。
新一代可調式手術 術中即時調整發聲
謝麗君醫師指出，新一代可調式甲狀軟骨成形術克服傳統手術無法術中微調、術後難修正的限制。手術過程患者保持清醒，醫師可依即時發聲情況微調植入物位置與張力；若術後仍不滿意，可回門診再次微調。手術平均約兩小時，恢復期短，效果穩定且通常無需特別復健。
另一位因甲狀腺癌治療導致聲帶麻痺的蘇先生，失聲一年半後接受可調式甲狀軟骨成形術，目前聲音恢復約九成，順利回到職場並能再次演講。
中高齡族群勿忽視 留意聲音與吞嚥警訊
謝麗君醫師提醒，聲音改變不是小問題，尤其中高齡族群若出現沙啞、嗆咳或吞嚥困難，應及早就醫診斷，並與醫師、語言治療師合作治療。日常應維持聲帶濕潤、避免長時間說話，減少胃食道逆流與刺激性飲食。
她也補充，18 歲以下孩童因聲帶仍在發育，若出現麻痺，建議採用聲帶注射或神經接合術，不適合植入物治療。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·聲音沙啞是「 過度用嗓or甲狀腺問題」？醫教5點分辨 超過Ｏ天沒好小心了
·感冒聲音沙啞，醫授「3招」快速恢復！ 超過2星期沒好小心癌上身
其他人也在看
塔利班：阿富汗與巴基斯坦和談破裂 但維持停火
（中央社喀布爾8日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德今天表示，儘管與鄰國巴基斯坦的最新和平談判破裂，兩國仍繼續維持停火。中央社 ・ 7 小時前
台八女星出事了！積勞成疾緊急入院開刀 老公暖心守候「出院才敢上工」
藝人文汶從演員出道，近年來與老公吳皓昇自創品牌心力交瘁，因為積勞成疾，過度疲憊導致膏肓肌纖維嚴重沾黏，肌肉僵硬疼痛難耐。她不得不緊急放下工作，接受「針刀微創手術」剝離沾黏組織。手術順利後，她帶著傷口出院休養。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
新社花海開幕 新任台中市農業局長主持大局
台中新社花海登場了，今年以卡通「飛天小女警」為主題做造景設計，還有8縣市的農特展售。這也是台中市農業局長李逸安，新官上任第二天，主持年度大事。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
爆未成年飲酒！今森茉耶慘遭節目除名
[NOWnews今日新聞]19歲日本女星今森茉耶在今年9月才遭爆同時與已婚替身演員淺井宏輔，及職業足球選手道脇豐交往，爆出不倫戀加劈腿爭議，雖然當時經紀公司Seju未承認，但還是引發大量批評。不料近日...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1110-1116
文/李昱墨 生肖鼠，卦象： 澤水困 龍困淺灘、有苦難言。雖然身處逆境，但必須遵守正道不可絕望，若有與人合作也不 […]民眾日報 ・ 16 小時前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭 謝寒冰：綠營故意模糊焦點
國民黨主席鄭麗文出席「50年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（秋祭），她表示，這場悼念是紀念政治受難者，與共諜吳石無關。媒體人謝寒冰表示，吳石並不是白色恐怖受害者，鄭麗文出席白色恐怖追思會，有什麼不對？吳石跟白色恐怖根本沒有關係，所以這是綠營故意在模糊焦點。中時新聞網 ・ 4 小時前
林隆璇愛子驚傳頭部開刀！傷勢過重「瞞家人一周」入院治療現況曝
資深音樂人林隆璇的愛子林亭翰深耕演藝事業多年，能唱能演才華備受矚目。未料，林亭翰近日驚傳緊急動頭部手術，因傷勢太嚴重、怕家人擔心，他甚至瞞著爸媽入住醫院，開刀拿出血塊。鏡報 ・ 16 小時前
中國電動車產業真的「捲死人」 小米員工一人扛267間門市轉型工作 兒子面前昏倒後身亡 雷軍強調奮鬥文化親自睡工廠 火燒車陰霾籠罩 特斯拉也傳事故｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國電動車產業除了產能過剩、削價競爭等慘況，最近又有勞權問題再次浮上檯面。小米為了從手機轉戰電動車市場，將大量銷售據點轉型成電動車體驗店。而一名叫作王培志的員工，一人竟要承辦267間門市的轉型工作，疑似積勞成疾、昏倒後數天不幸身亡。 一位小米員工之死，揭露中國電動車產業基層淪為國家發展需求的犧牲品。執行長雷軍有矽谷科技巨頭般的野心，甚至學起特斯拉執行長馬斯克，直接睡在電動車工廠。加班文化與發展野望下，不只是血汗，更隱藏安全隱憂…… 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
蔡反停砍年金 醫酸不甘寂寞：權力太迷人
[NOWnews今日新聞]國民黨推動修法，停砍退休公教年金，前總統蔡英文臉書發文稱，年金改革不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金，更何況，這是前總統馬英九交接時交代民進黨的任務。精神科名醫沈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日本猛熊一掌打凹引擎蓋！闖入旅館大搞破壞
[NOWnews今日新聞]日本今年熊害相當嚴重，至今已有13人遭熊襲擊死亡，而熊攻擊的場面也是令人膽顫心驚。山形縣7日一間山區溫泉旅館遭熊闖入，櫃檯、廚房、和室全都遭到嚴重破壞；北海道6日晚間也有工作...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
謝謝小英總統！媒體人宣布「登記結婚」十年情緣開花結果
資深媒體人徐嶔煌近日宣布喜訊，與相戀十年的伴侶正式完成結婚登記，預計將於近期舉辦婚禮。消息傳出後，各界好友與粉絲紛紛送上祝福，許多人恭喜這段長跑十年的感情終於修成正果。徐嶔煌在接受主持人翁有繼專訪時透露，兩人感情穩定、相知相惜，這段關係的基礎在於「理解與支持」，歷經歲月的磨合後，感情更臻成熟。徐嶔煌表示「我們兩個大概在一起十年的時間」，強調不是「閃婚」，而是「順其自然、也尊重對方」，徐嶔煌也說，結婚這件事是交給對方決定的，「他應該也思考十年有了」。談及婚姻的意義，徐嶔煌認為，結婚不僅是愛情的延續，更是一種彼此的保障與承諾。他說，能與伴侶攜手走過未來的日子，是人生中重要的幸福時刻。徐嶔煌曾任《北美智報》總編輯，長期撰寫財經評論文章，現活躍於多個政論節目，橫跨財經與政治兩大領域。談到兩人緣起，他透露「對方在和我交往之前，是我的讀者，算是粉絲」，如今兩人從文字結緣、相伴成家，也為這段故事增添幾分浪漫色彩。對於外界的祝福，徐嶔煌特別感謝家人與朋友長年支持。他表示，自己將以更加積極與穩定的心態面對生活，也希望能鼓勵更多人勇敢追求屬於自己的幸福。原文出處：謝謝小英總統！徐嶔煌宣布登記結婚 與十年伴侶步入禮堂 更多民視新聞報導豬瘟防疫不力變笑柄？徐嶔煌：連「這國家」萬聖節也扮盧媽媽！小豬宣布結婚！不藏了「一家三口畫面曝」她才被拍飄孕味正妹女友低調陪15年！黃明志昔喊「想結婚」卻爆同房謝侑芯民視影音 ・ 21 小時前
民進黨新住民委員會議登場 傾聽心聲落實在地服務
（記者陳志仁／台中報導）民進黨長期關注新住民權益，致力打造友善、多元的社會；中央黨部於2023年成立「新住民事 […]引新聞 ・ 5 小時前
買午餐盒還倒賺錢？打開竟意外藏百張《寶可夢》卡牌還有噴火龍金卡
一直以來，寶可夢卡牌可謂風靡全球，在全世界各地都有許多粉絲熱衷於收藏卡牌，而許多特別的卡牌版本在收藏家們眼中也都價值不斐。而最近在國外就有人好運降臨，只是在路邊買一個午餐餐盒，就獲得了超過 100 美元（約 3200 元新台幣）的寶可夢卡牌，也讓他的妻子直呼真的賺到了。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 15 小時前
打破僵局！傳安世晶片出口已恢復 陸商務部：同意荷派員磋商
安世半導體供應爭端出現緩和跡象，荷蘭經濟部長卡雷曼斯日前發表聲明，稱未來幾天內，來自大陸的晶片將能送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。對此大陸商務部今（8日）回應，目前尚未見到荷方實際行動，但同意荷經濟部派員來陸磋商。中天新聞網 ・ 10 小時前
張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家:身體有點不舒服
財經中心／綜合報導台積電一年一度的運動會，輝達執行長黃仁勳也應邀參加，外界本來期待，看見到AI教父與台灣半導體教父張忠謀再次同框，但張忠謀卻臨時缺席，董事長魏哲家也在台上說到，今天有一點小遺憾，因為大家長、創辦人張忠謀，身體有一點不舒服，沒辦法一起參加運動會。主持人（2024）：「創辦人、Sophie還有我們的MC團隊。」去年才牽著夫人張淑芬，出席台積電運動會，台積電創辦人張忠謀，退休後，除了疫情停辦，從未缺席這場屬於台積電的家庭日。台積電董事長張忠謀（2024.11）：「運動會那天是我一年當中最興奮的一天，但是最嚴峻的挑戰就在眼前，我們已經真正的成為兵家必爭之地。」年年發表談話，鼓舞團隊士氣，但這位精神領袖，今年意外缺席。張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：身體有點不舒服。（圖／民視新聞）輝達執行長黃仁勳vs.記者：「（Jensen你會見張忠謀嗎？）我會聯繫他，我一直在關心張忠謀。」記者vs.台積電董事長魏哲家：「董事長，大家很關心Morris的身體狀況還好嗎？，還好還好。」面對外界關心，台積電董事長魏哲家，態度低調，僅透露，張忠謀身體有點不舒服，無法參與，與張忠謀同框破局的黃仁勳，也表示會再找時間，聯絡張忠謀。台積電創辦人張忠謀（2025.7.10）：「（今天過的如何）很好很好。」張忠謀7月94歲大壽生日宴，大咖好友齊聚，在隨扈攙扶下向媒體揮手。（圖／民視新聞資料畫面）張忠謀最近一次出現在螢光幕前，是7/10在私廚慶祝94歲大壽，包含廣達董事長林百里、富邦董事長蔡明忠，苗豐強夫婦等大咖好友，都參與慶生，只是臨時缺席台積電運動會，難免讓人關心他的健康狀況。台積電董事長張忠謀（2017.03）：「（張淑芬）她完全控制我的飲食，我是一點都不挑的啦我是菜肉...（都吃）。」事實上，張忠謀的健康，有妻子張淑芬妻親自把關，飲食上嚴格限制油炸、辣等重口味食物，也從不熬夜，規律運動，但畢竟是台灣的半導體教父，身體出現任何狀況，都會被放大關心。原文出處：張忠謀臨時缺席台積電運動會 魏哲家：身體有點不舒服 更多民視新聞報導輝達黃仁勳下午飛抵台灣 直奔台南訪台積電3奈米廠盼在台北蓋漂亮的輝達總部！旋風訪台將見蔣萬安？ 黃仁勳回應了黃仁勳抵台南! 視察台積電三奈米廠 週六參加運動會民視財經網影音 ・ 9 小時前
日本栃木縣首次參展 感受北台灣旅客的熱烈支持
【記者張嘉誠／綜合報導】 今年的ITF台北國際旅展進入第二天，人潮擠爆現場，參展的業者均忙得不可開交。今年的參 […]民眾日報 ・ 3 小時前
出口疲弱、日商夾擊 機械業迎下個10年「6大策略」
台灣機械業正逢關鍵轉折點，面對出口接單疲弱、匯率壓力與日本業者競爭夾擊，產業急需喘息空間。業界呼籲政府，下個十年的機械工業產業發展，應注意六大策略。機械公會提到，國際局勢動盪，機械業仍在震盪中逐步回穩。回顧近十年，台灣機械出口占總出口比重由2013年的6.8%降至2024年的5.1%，傳統金屬加工工自由時報 ・ 14 小時前
作家脫口「看完唐綺陽星座書就退費」惹議急道歉 國師親自出手了
作家謝知橋近來在網路的平台言論惹議，起因於他回應一則網友在Threads發布的「最夭壽但合法的事」貼文，當下謝知橋開玩笑表示買了唐綺陽星座電子書，但在看完自己星座後就退費，結果慘遭炎上，對此，他也在社群中致歉了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
《暴蜂尼亞》影評：艾瑪史東《可憐的東西》後再度為尤格藍西莫電影毫無保留！
尤格藍西莫作品總以其詭異、逼仄瘋狂，催生演員的絕佳表現，例如《真寵》的奧莉薇雅柯爾曼、《可憐的東西》艾瑪史東的奧斯卡影后，例如影迷津津樂道的《聖鹿之死》中的貝瑞科漢。這回艾瑪史東依然給出全無保留的激烈表演，但傑西普萊蒙無疑更是完全浸染尤格藍西莫電影那種偏鋒感。Yahoo奇摩電影戲劇（影評） ・ 1 天前
陳以信表態爭取黨內提名 謝龍介「沒被徵詢過」：按步調準備跟賴清德對決
為迎戰2026地方選舉，各黨積極商討提名人選，國民黨前立委陳以信日前表態有意爭取台南市長的黨內提名，對此，也有參選意願的同黨立委謝龍介今(7)日受訪表示，個人沒有被徵詢過台南市長初選，他會尊重所有機制...華視 ・ 1 天前