聲音沙啞有救了！醫師解析單側聲帶麻痺新選擇

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

65 歲退休護理長淑惠十多年前聲音沙啞，逐漸影響與病人溝通與社交，甚至提前退休。近年進食時經常嗆咳，擔心吸入性肺炎而就醫，診斷為單側聲帶麻痺。馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部喉科主任謝麗君醫師指出，長期聲帶麻痺除了造成聲音沙啞，也可能影響吞嚥安全與生活品質，若保守治療效果不佳，應評估進一步手術治療。淑惠接受「可調式甲狀軟骨成形術」後，手術當下即可發聲，兩週後嗓音恢復清亮，進食順暢，重拾社交生活。

單側聲帶麻痺 易致嗆咳與吸入性肺炎

謝麗君醫師說明，單側聲帶麻痺約占嗓音障礙患者的一成，兩至三成原因不明。症狀包含聲音沙啞、講話氣音、發聲費力、音量變小，嚴重時恐出現嗆咳、吞嚥困難及吸入性肺炎。急性期若保守治療及嗓音訓練無效，或患者急需用聲，可考慮聲帶注射；若確定麻痺無法恢復，則建議接受甲狀軟骨成形術。

新一代可調式手術 術中即時調整發聲

謝麗君醫師指出，新一代可調式甲狀軟骨成形術克服傳統手術無法術中微調、術後難修正的限制。手術過程患者保持清醒，醫師可依即時發聲情況微調植入物位置與張力；若術後仍不滿意，可回門診再次微調。手術平均約兩小時，恢復期短，效果穩定且通常無需特別復健。

廣告 廣告

另一位因甲狀腺癌治療導致聲帶麻痺的蘇先生，失聲一年半後接受可調式甲狀軟骨成形術，目前聲音恢復約九成，順利回到職場並能再次演講。

中高齡族群勿忽視 留意聲音與吞嚥警訊

謝麗君醫師提醒，聲音改變不是小問題，尤其中高齡族群若出現沙啞、嗆咳或吞嚥困難，應及早就醫診斷，並與醫師、語言治療師合作治療。日常應維持聲帶濕潤、避免長時間說話，減少胃食道逆流與刺激性飲食。

她也補充，18 歲以下孩童因聲帶仍在發育，若出現麻痺，建議採用聲帶注射或神經接合術，不適合植入物治療。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·聲音沙啞是「 過度用嗓or甲狀腺問題」？醫教5點分辨 超過Ｏ天沒好小心了

·感冒聲音沙啞，醫授「3招」快速恢復！ 超過2星期沒好小心癌上身