聳動農場假新聞！廖家儀遭傳「被媽媽拿菜刀砍」 罕見暴怒喊告

藝人廖家儀近期罕見在社群平台上動怒，針對網路一則標題為「家庭爆衝突！49歲女星廖家儀『遭媽媽拿菜刀砍』」的文章嚴正警告，直指該內容已嚴重影響她與母親的名譽，氣得直喊：「大過年的，還是這樣子沒來由的轉發，你媽媽才砍你咧？」

藝人廖家儀近期罕見在社群平台上動怒。（圖／翻攝FB 廖家儀的粉絲團）

廖家儀4日在社群平台Facebook上貼出一則截圖，可以看到該篇文章除了標題聳動外，還搭配她躺在病床的照片，讓她相當憤怒，強調自己原本以為不予理會即可平息，但該內容卻仍被持續轉傳，讓她忍無可忍，「我嚴重警告，如果再亂傳，我就要提告！」

廖家儀語氣激動表示：「有哪個媽媽會拿菜刀砍自己的孩子？」直言自己明白記者需要聳動的標題才可以有點閱率，但這樣的標題一點不入流，更嚴重傷害到母親的名譽，「認真的做生意，辛辛苦苦把我養大，只是跟你們分享在市場做生意的甘苦，忙中出錯還要努力賺錢，怎麼會被轉成這個樣子？」讓她無法接受。

廖家儀遭傳「被媽媽拿菜刀砍」讓她相當不滿。（圖／翻攝FB 廖家儀的粉絲團）

最後，廖家儀嚴正警告，若相關不實內容再被轉發，將依法提告維護自身與家人的權益，並呼籲外界停止散播錯誤訊息，「大過年的不喜歡吵架，但請不要再亂下標題、亂轉發了，再亂轉發，我可以告人吧！」

