聶永真打造竹北伴手禮 呈現屬於竹北的生活風格與城市氣質

設計師聶永真（右）表示，「超越禮盒」的設計核心不在於包裝美化，而在於建立一致的視覺系統，協助在地品牌說好自己的故事。市長鄭朝方（左）希望藉此讓城市美學走入日常。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

推廣竹北在地特色產業，竹北市公所今年持續推出「竹北伴手禮」，竹北市長鄭朝方、竹北市民代表會主席林啟賢以及多位代表、里長等出席下，廿三日共同宣布活動正式開跑，透過消費串聯、設計加值，讓更多在地好物被看見、被帶走。

鄭朝方表示，此次合作非常榮幸與國際知名設計師聶永真合作，超越禮盒除了有視覺美感，更讓好產品在年節伴手禮市場中被看見、被選擇，美學與設計思維落實於市民日常，讓「超越禮盒」成為城市美學走進生活的具體實踐。

聶永真表示，「超越禮盒」的設計核心不在於包裝美化，而在於建立一致的視覺系統，協助在地品牌說好自己的故事。設計的價值，是讓產品被理解、被記住，也被願意選擇，並透過整體識別與細節拿捏，呈現屬於竹北的生活風格與城市氣質。

鄭朝方說，今年伴手禮以垂直型且撞色的「超越禮盒」呈現，象徵竹北的高樓與多元、包容，精選多家竹北具代表性的特色店家商品，集結農產、食品、生活用品等，呈現竹北多元而細膩的生活樣貌。

獲得「超越禮盒」方式，凡於今年十二月廿三日至明年一月廿三日於竹北市內具營業登記之合法店家消費並取得發票，消費累積滿三千元，上網登錄後加價八百元，即可兌換「超越禮盒」乙份，並可獲得八百元商家等值贈品券，每一身分證字號限兌換一次。

發票登錄與加價購時間一月一日至廿三日，市公所將於明年一月三日在新竹巨城舉辦展售會活動，現場推出集點兌換與限量「加倍券」優惠，鼓勵民眾實地選購、認識竹北在地品市公所邀請民眾一同參與活動，以實際消費支持在地店家，透過設計與生活的結合，感受竹北所累積的生活質感與城市魅力。