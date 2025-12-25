聶永真操刀立體名片個性登場 鄭朝方邀全民竹北唱旺跨年消費月

竹北市公所新年度「超越禮盒」以垂直型「撞色」為設計主軸，「立體名片」樣式給人留下深刻的視覺印象。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（25）日表示，由知名國際設計師聶永真主導的竹北立體名片「超越禮盒」兌換季已經起跑，即日起到2026年元月23日期間，在竹北市內有合法營業登記的店家消費累積滿新台幣3,000元，明年元旦起拿發票上網登錄並加價800元，即可兌換「超越禮盒」加上800元商家等值贈品券，每身分證字號限兌換一次，歡迎大家來竹北消費。

竹北市新年度「超越禮盒」找來知名設計師聶永真（右）操刀設計，市長鄭朝方（左）大呼精美有寓意。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新的一年要來了，竹北市公所持續推出「竹北伴手禮」，這次找來大師聶永真以垂直型又撞色的基調設計「超越禮盒」，更讓不少人驚呼連連。聶永真介紹，「超越禮盒」的設計核心不在包裝美化，而在於幫在地品牌說好自己的故事，讓產品被理解、被記住，進而被消費者選擇，並透過「撞色系」增加視覺記憶點，象徵竹北高樓與多元包容，整體識別與細節拿捏很不一樣，能感受竹北的生活風格與城市氣質。

「超越禮盒」內藏大票竹北在地好物，店家老闆紛紛出席讚聲。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

公所官員介紹，「超越禮盒」內容集結多項竹北入選特色商品，包括田爸爸的米「春小麥」、竹北市農會推廣供銷中心「黑豆麵」、黃記辣椒醬「川味香麻醬」、尚好堅果「原味堅果」、綠禾塘的「翔頂耳掛咖啡」、歐克威爾兒童漱口水隨身包，還有黃寶瑩芳香森林的「竹北人的午睡時刻」香皂，在在完整呈現了竹北多元且細膩的生活風格。

官員強調，即日起到2026年元月23日期間，只要在竹北市內具營業登記的合法店家消費累積滿3,000元，元旦起憑發票上網登錄後再加價800元，即可兌換「超越禮盒」壹份及800元商家等值贈品券，每身分證字號限兌換一次。此外，明年元月3日竹北市公所更挺進新竹市巨城百貨舉辦展售會，將在現場推出集點兌換與限量「加倍券」優惠，鼓勵民眾實地選購、認識竹北在地品牌。

鄭朝方強調，一個成熟的城市治理中，必須兼顧硬體建設與文化底蘊，也要善用設計提高市民的生活感、幸福感甚或榮耀感。他續只，超越禮盒除了有視覺美感外，更讓好產品在年節伴手禮市場中被看見、被選擇，讓美學與設計思維落實於市民日常，活動詳情可關注竹北市公所臉書粉絲團。

