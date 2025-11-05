聶雲結婚23年嘆「婚姻不容易」要為自己選擇負責 粿粿外遇王子事件持續延燒

聶雲擔任愛心大使。董孟航攝

台北家扶於今（5日）下午於剝皮寮歷史街區舉辦「歲末送暖暖心福袋告急記者會」，今年首次擔任愛心大使的聶雲現身力挺，與到場家庭共同呼籲社會大眾即刻伸出援手，在寒冬來臨前補齊物資缺口，為弱勢孩子和家庭送上他們最需要的一床棉被。

受訪時，聶雲表示「家扶」這個名字跟我們很久了，今天讓這個名字又讓大家回想起來，他們是台灣很重要的單位，從學齡前到教育都給予很多幫助。包含現在電商很發達，也提供教導爸媽如何利用網路做小生意。近日娛樂圈婚變、閃兵等負面消息不斷，聶雲語重心長表示「有一線暖光出現的時候，覺得我們人應該要把心思跟心力放在這些事情上。」透過一些組織就能幫助一個孩子或甚至一個家庭。

男星范姜彥豐近日爆料妻子粿粿外遇王子（邱勝翊），成為演藝圈熱門話題，聶雲與妻子結婚約有23年，被問及有沒有婚姻低潮，聶雲笑說：「很多耶。」對於當下年輕人很多開始主張「不婚族」，聶雲感嘆婚姻不容易，「婚姻要keep很難，談何容易，就是非常非常非常不容易的。」但不可能人生都一直選擇容易的決定，而且結婚也有結婚帶來的美好，只要每個人為自己的選擇負責就好。



