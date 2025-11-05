聶雲與老婆分居台美兩地！曝23年婚姻經營之道：守住承諾
從主持橫跨音樂劇領域的聶雲，5日以愛心大使身分出席台北家扶「一『被』之力，美『夢』成真」歲末暖心福袋募集告急記者會，希望透過他的號召幫助弱勢家庭募集福袋愛心捐款，在歲末倒數的日子裡，湊足剩餘不足的「暖心棉被福袋」，讓他們安心入冬。被問及近期的演藝圈的閃兵事件，在美國出生長大、沒有在台灣當兵的聶雲表示，每個人都只能用自己的智慧盡量去面對，至於藝人婚內出軌新聞他則沒怎麼在留意。
聶雲與老婆結婚23年，3個孩子都回美國念書，因此另一半目前也長住南加州，夫妻倆長期相隔兩地，獨居台灣的他日前曾自嘲只剩烏龜陪伴，被問如何維繫婚姻與家庭關係？他表示，「有Facetime非常好！我們幾乎天天都會視訊，家庭成員每天一定至少會跟其他一位視訊，我最常跟老婆視訊。前陣子老婆也有回來陪我過生日」。
他直言婚姻有起起落落、吵吵鬧鬧是正常，「但婚姻就是兩人發了誓言，不管有錢沒錢、生病健康都不會離開對方會一起走，這是一個承諾，最難就是能否守著承諾，這也是婚姻神聖的地方。既然自己曾經承諾過，就要守信」。他與老婆平時會給足彼此個人空間，「我們都尊重對方的生活圈及空間，不去打擾，讓她自在玩樂時也不需顧慮有我在旁邊的壓力」。
聶雲笑說，3個孩子都有夠愛台灣，只要有一點時間、假期就會爭取回來台灣，「我常鼓勵他們到處走走看看，但他們就是常常求我可不可以回來一下下，春假、暑假都回來，老大9月底才去，耶誕節又要回來了」。他說孩子們總是期待回台灣，最期待的就是家鄉味，一回台灣就是不停地吃，從夜市吃到餐廳。
「他們非常愛台灣，一住到國外時想家的感覺會爆表，光是走進美國的7-11眼淚都會掉下來，會很懷念台灣很方便的便利商店。他們現在連音樂都回頭愛上台灣的音樂，因為故事跟他們貼近，例如周杰倫、五月天，都愛得要命」，他們美國的家裡有練團室，孩子回家後，常常弟弟打鼓，哥哥彈吉他，妹妹彈木吉他，他就在視訊中看著他們練團。」家人年底回來時，全家打算一起去看五月天。
此外家人平常也會一起去吃吃喝喝、去爵士酒吧、夜店，他笑說，「去了才知道爸爸在夜店其實『有惡勢力』，我以前認識的朋友現在都變成了夜店老闆！」坦言能和孩子一起玩樂、聊音樂，是最幸福的事。
熱衷公益的聶雲表示，雖然財力不如許多人，但每年他都會在自己能力範圍內為包括家扶基金會在內的幾個公益單位獻上棉薄之力，以前也會帶孩子一起去育幼院陪伴院童，新冠疫情期間，因為育幼院的老師確診必須隔離，他們家還幫忙照顧兩個襁褓中的寶寶數周之久，因為全家人包括3個小孩也很喜歡小朋友，那段時間全家都圍著兩個寶寶轉，後來還特地去探望。那段時間也成了一段難忘溫馨的快樂時光。
