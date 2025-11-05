聶雲視訊傳愛 夫妻分隔兩地也幸福

聶雲5日出席以愛心大使身分出席台北家扶「一『被』之力，美『夢』成真」歲末暖心福袋募集告急記者會。（林淑娟攝）

熱衷公益的聶雲，5日出席台北家扶歲末暖心福袋募集告急記者會，號召一起幫助弱勢家庭。被問及近期演藝圈閃兵事件，在美國出生長大、沒有在台灣服兵役的聶雲表示，每個人都只能用自己的智慧盡量去面對，至於婚內出軌新聞他則沒怎麼留意。

聶雲與老婆結婚23年，因3個孩子都回美國念書，另一半目前也長住南加州，夫妻長期相隔兩地，獨居台灣的他被問如何維繫婚姻與家庭關係？他表示，「有Facetime非常好！幾乎天天都會視訊，家庭成員每天一定至少會跟其他一位聯絡，我最常跟老婆視訊。前陣子老婆也有回來陪我過生日」。

他直言婚姻有起有落、吵吵鬧鬧是正常，「但婚姻就是兩人發了誓言，不管有錢沒錢、生病健康都不會離開對方會一起走，這是一個承諾，最難就是能否守著承諾，這也是婚姻神聖的地方。既然曾經承諾過，就要守信」。他與老婆會給足彼此空間，「我們都尊重對方的生活圈及空間，不去打擾，讓她自在玩樂時也不需顧慮有我在旁邊的壓力」。