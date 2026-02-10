職人創新、經典傳統雙對決 新北黑白切大賽開跑

【記者葉柏成／新北報導】總獎金70萬元！新北市政府市場處今（10）日舉辦「2026新北黑白切大賽」宣傳記者會，由副市長陳純敬宣布活動啟動，競賽即日起受理報名至2月27日止。賽事延續首屆熱度，並首度以「職人創新」與「經典傳統」雙組別形式，邀集飯店名廚與市場、巷弄小吃職人同台競技，展現新北豬肉料理的多元樣貌，詳見https://www.facebook.com/ntpcemarket/市場處官網與「來新北逛菜市」粉絲專頁。

記者會現場特別邀請知名主廚吳秉承示範創意豬肉料理，並由首屆新北黑白切大賽冠軍店家、三重「古早切仔麵」帶來經典黑白切呈現，從傳統刀工到創意演繹，完整呼應本屆賽事精神，現場香氣四溢，也讓人提前感受比賽火花。

陳純敬表示，新北市位於大臺北生活圈核心，每日豬肉消費量居全臺之冠，而黑白切更是臺灣庶民飲食文化中不可或缺的一環，看似樸實，實則蘊含深厚的刀工、火候與食材處理學問。市府透過舉辦黑白切大賽，不僅希望保存傳統技藝，也鼓勵料理職人以創意手法重新詮釋豬肉料理，讓新北的美食文化更具層次與記憶點，同時推廣優質國產豬肉。

他說，競賽分為兩大組別，其中「經典傳統組」以新北市內市場、小吃店及黑白切料理業者為主要對象，著重原味呈現與基本功；「職人創新組」則開放新北市飯店、餐廳業者參賽，以豬肉為主題發揮創意，挑戰風味與技法的極限。市府期盼藉由雙軌競賽，讓傳統與創新並行，激盪出更多令人驚豔的作品。

經發局長盛筱蓉指出，新北市幅員廣大，各區域皆蘊藏獨特飲食風貌，首屆新北黑白切大賽舉辦後，冠軍店家「古早切仔麵」至今仍吸引大批饕客排隊，顯示賽事成功為在地小吃創造話題與人潮。透過競賽平台，不僅能挖掘隱身市井的好味道，也能激發職人持續精進，讓傳統小吃轉化為城市品牌。

與會首屆冠軍得主、「古早切仔麵」老闆王家豐分享，黑白切看似簡單，實際上從前處理到上桌往往需耗費數小時，背後是一份對品質與味道的堅持。他希望將從小吃到大的家傳滋味完整保留下來，也感謝市府舉辦黑白切大賽，讓傳統小吃被更多人看見，進一步認識新北的飲食魅力。

市場處長李長奎表示，「2026新北黑白切大賽」即日起開放報名，凡符合資格的新北市飯店、餐廳、市場及商圈業者皆可參加，邀請各路料理好手端出最具代表性的豬肉料理，一同角逐新北最強黑白切榮耀。相關活動簡章、報名資訊與最新消息，將陸續公布於市場處官網及「來新北逛菜市」粉絲專頁。