職人大賞！新北油飯節票選十強出爐 香氣稱霸全場

（記者陳志仁／新北報導）「2025 新北油飯節—職人油飯大賞」人氣票選活動圓滿落幕，今年共有114家店家參賽，吸引超過11萬人次投票，成功讓更多默默堅持傳統手藝的職人被大眾看見；今年前10強共獲得5萬多票，占總投票數逾45%，展現臺灣油飯文化深厚多元的樣貌。

圖／本次票選活動前十強之一的三重區力行市場大碗油飯老闆與油飯。（新北市政府市場處提供）

經發局長盛筱蓉表示，每一票都是民眾對店家口碑與技藝的肯定；入選的10強店家特色鮮明，包括傳承一甲子的三重「太順油飯」、瑞芳廟會及彌月油飯重要供應者「瑞芳陳記彌月油飯」、兼具傳統與創新的「金山阿滿姨油飯」，以及堅持彰化原味手法的大碗油飯等，各家都代表不同地方的米食風味。

圖／「新北油飯十強市集」將集結十強名店，打造一場最道地、最具文化味的新北庶民美食饗宴。（新北市政府市場處提供）

此次奪得人氣票選冠軍的「太順油飯」第三代楊太太說，店家從第一代於三重中央市場起家，一路走過六十年，始終堅持使用台灣在地食材、每日新鮮製作；油飯能粒粒香Q，她透露關鍵在於獨家滷肉汁，「使用認證溫體豬肉當天現炒後滷製，火候與紅蔥頭切法都由老闆親自掌控」，再配上阿嬤傳下的辛香料配方，香氣迷人，這次能夠獲得票選第一名，直言將全力迎接後續的專家評比。

今年活動已選出台灣味十足的前10強，接下來將由專家親自到店評分，最終名次將於12月6日在蘆洲國立空中大學舉行的「職人油飯大賞頒獎典禮」公布；「新北油飯節」不僅呈現新北庶民美食文化，也透過民眾投票與專業評鑑的雙軌制，讓更多人了解油飯背後的記憶與情感。

新北市政府市場處處長李長奎補充，12月6日至7日將舉辦「新北油飯10強市集」，集結10強名店，並規劃在地小吃攤位、舞台表演、互動活動及拍照區，現場限量發放1,000份市集抵用券，邀請民眾到場感受最道地的新北油飯魅力；更多活動的資訊，請上市場處官網或「來新北逛菜市」粉絲專頁。

