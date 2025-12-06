職人油飯大賞 蘆洲阿潘功夫摘金

油飯是台灣傳統米食料理，可說是經典庶民美食。歷經2個半月的網路票選及專家評審，「職人油飯大賞」6日評選結果出爐，蘆洲區阿潘功夫油飯榮獲金賞，新莊區月華油飯得到銀賞，銅賞則為三重區大碗油飯。新北市長侯友宜出席頒獎典禮，肯定得獎店家用心守護傳統、勇於創新，讓油飯的文化價值更加被看見。

今年「職人油飯大賞」競爭激烈，除了金、銀、銅賞外，鶯歌驢‧油飯、三重太順油飯、瑞芳陳記彌月油飯、金山阿滿姨油飯蘿蔔糕、新莊肉總裁油飯肉羹、深坑大樹下雪子肉粽、泰山闆娘油飯等7家店獲「優選」；網路民眾票選部分，則由第一名的太順油飯同時奪下「人氣獎」。

廣告 廣告

侯友宜表示，油飯承載的不只是滋味，更是新北人的記憶與情感；有的店家傳承了一甲子以上的古早味，有的則在傳統中繼續堅持，店家們毫不妥協的講究與堅持，端出獨特的手藝與風味，蘊含世代傳承的職人精神。

侯友宜強調，油飯不僅是填飽肚子的食物，還是城市認同的標誌，承載著每個社區與每個家庭的情感記憶，透過活動的舉辦，不僅是美食的慶典，更是文化與情感的傳遞，讓溫暖的記憶在每一口油飯中延續。

此外，新北油飯節同時登場，除「職人油飯大賞」外，另推出「油飯傳香總鋪宴」及市集巡遊吸引眾多民眾參加。總鋪宴結合傳統與創新料理，從古早味油飯到結合海鮮、香料、地方食材的料理，豐富又色香味俱全的菜色，展現油飯文化巧思與情感，每桌原價8000元限時優惠價2999元，開賣不到30分鐘27桌全部秒殺。