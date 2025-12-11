職人級手沖咖啡隱身桃園中路特區巷弄，帶你品味一杯有靈魂的咖啡，再搭配微苦濃郁大人味提拉米蘇
桃園中路特區附近「SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所」，是一間隱身在住宅區、卻靠著高品質手沖、專業杯測豆單與簡單空間悄悄擄獲咖啡迷的精品咖啡秘密基地，很適合慢節奏、喜歡聞著咖啡香、看著職人沖煮，願意花時間認真品一杯咖啡的風味細節應該會喜歡這間桃園中路特區咖啡館。
交通資訊
開車前往
慈文路一帶停車格不算多，但巷內交通算單純，建議可停在路邊停車格或是日月亭中路2號社會住宅地下停車場，步行大約 7分鐘即可抵達。
大眾運輸
可搭乘桃園市公車206、5086或5040至「力行路口」站下車後步行約 5 分鐘，即可抵達 SIDRA。
門口也有一區小小的露營座位區，如果天氣好也可以坐在戶外享受著咖啡，帶寵物的朋友應該會喜歡坐在這區吧~
第一次走進 SIDRA，會有種不自覺放輕腳步的感覺，店門外低調純粹，進到室內之後，是一種很乾淨、線條俐落的咖啡館氛圍。
咖啡豆聞香瓶
吧台前一排排玻璃罐裝著不同產區的咖啡豆，每一張豆卡都寫得清楚，焙度、海拔、處理法、風味描述，不光是陳列，而像是某種「咖啡風味檔案」的整理，也可以試聞香氣看看是不是喜歡的味道。
MENU
從入門的經典風味，到罕見的競標批次，栖爪咖啡豆調研所的菜單猶如一份咖啡風味地圖，引領展開一場從產地到杯中的精彩旅程，想喝什麼風味都可以直接點選。
空間有限，但桌距舒適，大部分客人都帶著一種懂得品味的平靜感，
店內也有販售自家烘豆的咖啡豆，如果在店內喝到有喜歡的口味也可以直接購買。
手沖咖啡
沖煮的動作沉穩，從磨豆到注水、從悶蒸到最後收尾倒進陶杯，每一步都像在做一件藝術品。
可以看到老闆沖煮全程，手法乾淨俐落，水流線條漂亮，對咖啡迷來說，這是一種享受。
SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所的存在，不是提供一般的咖啡飲料，可以認識咖啡風味的細節，如果不知道如何挑選也可以跟老闆聊聊請他推薦囉~
SIDRA 的菜單雖不多，主要是以供應手沖咖啡為主，如果想喝拿鐵或是其他咖啡飲品也沒問題，店內的提拉米蘇也是招牌品項。
曼巴爵士的單身情歌180元
深培手沖-蜜棗、胡桃、巧克力、黑糖香氣
SIDRA 的深焙不是爆苦，而是乾淨、圓潤、層次明確，最後帶出巧克力的微苦尾韻，很香醇。
西西里咖啡180元
端上桌時分層很美，下層是帶微氣泡的咖啡，檸香基底明亮，上層是濃縮咖啡。
喝之前記得要攪拌一下，酸度不是尖銳的，而是很自然、很順口的咖啡香氣，不會甜膩，喝完口腔清爽。
大人味提拉米蘇200元
SIDRA 的提拉米蘇不是走輕甜版，而是層次分明，一口吃下去是：苦 → 甜 → 奶香 → 酒香的口感，
豐富、厚實的可可粉均勻撒在頂層，光視覺上就預告了它的微苦風味。
很適合搭深焙，也與西西里形成酸 × 苦甜的對比，整體口感是濕潤而濃郁，充滿著大人味的酒香。
老闆原本也在青埔的RBC咖啡服務，所以在一進入時就覺得很面熟，現在是姐姐在RBC，弟弟開了這間SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所，各有各的特色，來到這裡是比較專注於手沖咖啡與香氣，想好好喝一杯咖啡的人，是一間在外表看似低調，卻蘊藏著咖啡靈魂的店，不論是深焙手沖、西西里，還是店內甜點，都能感受到職人投入的用心。
SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所
地址： 330桃園市桃園區慈文路635巷27號
電話號碼：03-334 0606
營業時間：週二至週五：11:00 – 19:00
週六及週日：10:00 – 19:00(每週一公休)/以FB公佈為主
FB / IG
文章來源：VIVIYU小世界
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 120
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 小時前 ・ 23
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 19
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 88
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 8 小時前 ・ 2
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 18
胡宇威罕見動怒痛罵航空公司 陳庭妮還原事件真相
陳庭妮表示當時胡宇威在洛杉磯拍完戲，要搭美國國內航班到紐約找妹妹，結果飛機起飛前才發現機械出問題，導致行程大延誤，最糟糕的是航空公司後續也沒有提供完整的配套措施，才讓胡宇威大暴怒。陳庭妮得知來龍去脈後立刻安撫老公，並說：「還好你英文很好，我遇到的話還會有...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 發起對話
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 40
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 24
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 10 小時前 ・ 1
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 200
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 68
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
早餐吃饅頭、包子胖又傷血糖？營養師曝「先吃這個」差很多 這1時段吃最剛好
有許多是要控制血糖或是體重控制的族群，時常會問營養師：「早餐我可不可以吃饅頭、包子？」營養師林俐岑說，這其實是一個很好的問題，當然可以吃，但怎麼吃就非常重要，可以從「吃的方式」和「搭配的內容」兩方面做調整，並分享幾個小技巧。 1、選擇種類與份量．優先挑全麥、雜糧饅頭：含較多纖維，消化速度慢，血糖上升較緩和。．控制份量：外面市售一顆山東大饅頭一顆白饅頭，醣量約等同 1 碗飯（4份主食），建議半顆為宜，並搭配其他食材。 2、吃的順序．先吃蔬菜、蛋白質，再吃澱粉：先讓纖維與蛋白質打底，能延緩澱粉消化吸收，降低血糖波動。．慢慢咀嚼：細嚼慢嚥可延長消化時間，避免血糖快速升高。 3、食材搭配．搭配蛋白質食物：如水煮蛋（茶葉蛋）、無糖豆漿、豆干、毛豆雞肉，能增加飽足感並延緩血糖上升。．搭配蔬菜或沙拉：膳食纖維能有效延緩血糖上升，避免單吃澱粉食物。．搭配健康油脂：如苦茶油、橄欖油或無調味堅果，可幫助穩定血糖。 4、避免常見地雷．少喝含糖飲料或甜豆漿：饅頭、包子本身就是澱粉，再加含糖飲料，血糖負擔大，所以記得不選米漿、含糖奶茶等．避免油煎包子類：油炸不但增加熱量，還會造成血糖與血脂的雙重負擔。 5、實用常春月刊 ・ 13 小時前 ・ 1
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 76