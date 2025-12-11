職人級手沖咖啡隱身桃園中路特區巷弄，帶你品味一杯有靈魂的咖啡，再搭配微苦濃郁大人味提拉米蘇

桃園｜ SIDRA COFFEE ROASTER 栖 爪咖啡豆調研所

桃園中路特區附近「SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所」，是一間隱身在住宅區、卻靠著高品質手沖、專業杯測豆單與簡單空間悄悄擄獲咖啡迷的精品咖啡秘密基地，很適合慢節奏、喜歡聞著咖啡香、看著職人沖煮，願意花時間認真品一杯咖啡的風味細節應該會喜歡這間桃園中路特區咖啡館。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

交通資訊

開車前往

慈文路一帶停車格不算多，但巷內交通算單純，建議可停在路邊停車格或是日月亭中路2號社會住宅地下停車場，步行大約 7分鐘即可抵達。

大眾運輸

可搭乘桃園市公車206、5086或5040至「力行路口」站下車後步行約 5 分鐘，即可抵達 SIDRA。

廣告 廣告

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

門口也有一區小小的露營座位區，如果天氣好也可以坐在戶外享受著咖啡，帶寵物的朋友應該會喜歡坐在這區吧~

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

第一次走進 SIDRA，會有種不自覺放輕腳步的感覺，店門外低調純粹，進到室內之後，是一種很乾淨、線條俐落的咖啡館氛圍。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

咖啡豆聞香瓶

吧台前一排排玻璃罐裝著不同產區的咖啡豆，每一張豆卡都寫得清楚，焙度、海拔、處理法、風味描述，不光是陳列，而像是某種「咖啡風味檔案」的整理，也可以試聞香氣看看是不是喜歡的味道。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

MENU

從入門的經典風味，到罕見的競標批次，栖爪咖啡豆調研所的菜單猶如一份咖啡風味地圖，引領展開一場從產地到杯中的精彩旅程，想喝什麼風味都可以直接點選。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

空間有限，但桌距舒適，大部分客人都帶著一種懂得品味的平靜感，

店內也有販售自家烘豆的咖啡豆，如果在店內喝到有喜歡的口味也可以直接購買。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

手沖咖啡

沖煮的動作沉穩，從磨豆到注水、從悶蒸到最後收尾倒進陶杯，每一步都像在做一件藝術品。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

可以看到老闆沖煮全程，手法乾淨俐落，水流線條漂亮，對咖啡迷來說，這是一種享受。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所的存在，不是提供一般的咖啡飲料，可以認識咖啡風味的細節，如果不知道如何挑選也可以跟老闆聊聊請他推薦囉~

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

SIDRA 的菜單雖不多，主要是以供應手沖咖啡為主，如果想喝拿鐵或是其他咖啡飲品也沒問題，店內的提拉米蘇也是招牌品項。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

曼巴爵士的單身情歌180元

深培手沖-蜜棗、胡桃、巧克力、黑糖香氣

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

SIDRA 的深焙不是爆苦，而是乾淨、圓潤、層次明確，最後帶出巧克力的微苦尾韻，很香醇。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

西西里咖啡180元

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

端上桌時分層很美，下層是帶微氣泡的咖啡，檸香基底明亮，上層是濃縮咖啡。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

喝之前記得要攪拌一下，酸度不是尖銳的，而是很自然、很順口的咖啡香氣，不會甜膩，喝完口腔清爽。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

大人味提拉米蘇200元

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

SIDRA 的提拉米蘇不是走輕甜版，而是層次分明，一口吃下去是：苦 → 甜 → 奶香 → 酒香的口感，

豐富、厚實的可可粉均勻撒在頂層，光視覺上就預告了它的微苦風味。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

很適合搭深焙，也與西西里形成酸 × 苦甜的對比，整體口感是濕潤而濃郁，充滿著大人味的酒香。

桃園｜SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

老闆原本也在青埔的RBC咖啡服務，所以在一進入時就覺得很面熟，現在是姐姐在RBC，弟弟開了這間SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所，各有各的特色，來到這裡是比較專注於手沖咖啡與香氣，想好好喝一杯咖啡的人，是一間在外表看似低調，卻蘊藏著咖啡靈魂的店，不論是深焙手沖、西西里，還是店內甜點，都能感受到職人投入的用心。

SIDRA COFFEE ROASTER 栖爪咖啡豆調研所

地址： 330桃園市桃園區慈文路635巷27號

電話號碼：03-334 0606

營業時間：週二至週五：11:00 – 19:00

週六及週日：10:00 – 19:00(每週一公休)/以FB公佈為主

FB / IG

文章來源：VIVIYU小世界