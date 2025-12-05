職位高不代表有話語權？真正有職場影響力的人，往往都懂得「1件事」

職場上的話語權很重要，該如何取得話語權？國家認證的心理諮詢師三木一太朗於《刻意不在乎》一書中，透過分析被他人話語左右的大腦思考機制，與容易受他人影響的心理因素，並傳授「無視閒言閒語」的技巧，教導讀者如何重拾正確而輕鬆的人際相處模式，找回真實的自我。以下為原書摘文：







該怎麼取回「話語權」？



容易被別人操控的人通常沒有自我主張，也沒有自己的話語權，換言之，學會忽視就是找回自己的話語權，必須學習以自己的標準篩選話語，自己決定如何解讀話語。這部分會讓你覺得不安的是「我真的有辦法做得到這點嗎？ 」

「理智上我能理解，但是在日常生活之中，尤其在公司，有所謂的主從關係，必須正確地解讀對方說的話⋯⋯」

「總覺得無論如何都會被別人操控，沒辦法逃出這個循環⋯⋯」

「就算是私領域，我也會不自覺地傾聽別人說的話。就算知道對方只是隨口說說，但是忽略這些意見，就沒辦法溝通了⋯⋯」。









對於容易被牽著鼻子走的人而言，要忽視別人說的話，的確難如登天。尤其「必須重視他人意見」的信念總是根深蒂固，所以容易被牽著鼻子走的人，往往會要求自己儘可能全盤接受別人說的話，很難以自己的標準篩選。

這就像是在考高中、考大學時遇到的國文、英文的閱讀測驗一樣，因為有正確解答，所以非得正確閱讀文章不可的感覺。這個「前提」是阻擾我們取回話語權的一大原因。

不過，實際情況並非如此。要取回「自己的話語權」絕不像是在逆風的山頂插旗般困難，不是要你與別人對立，也不是要逆風而行。忽視旁人話語、找回「自己的話語權」反而是建立健全的人際關係，以及在組織中建立良好關係的行為，只有忽視旁人話語，才會真的活過來。





能幹的員工懂得左耳進、右耳出



在距今20年以上，東京大學教授高橋伸夫寫了一本《能幹的員工懂得忽略指令》，在當時也造成了話題。根據高橋教授的說法，企業有所謂的「視而不見」的文化，他覺得這是讓企業正常運作的關鍵，所以便進行了相關的調查與研究。

所謂的「視而不見」的文化，是指忽略上司的指示或命令的意思。當高橋教授提出這種「視而不見」的文化之後，有些學者認為「怎麼可能有這種文化？ 」，有些大企業的部長則大聲斥責「怎麼可能容忍這種事情存在！ 」。或許各位讀者的感覺與那位學者或部長一樣，都覺得「怎麼可能有這種事情？ 」「實際上根本做不到！ 」。

不過，高橋教授為了確認這種「視而不見」的文化是否存在，似乎從30幾間公司收集了數千名員工的資料，進而發現，在某些企業之中，這種視而不見的狀況發生率高達9成。高橋教授分析「視而不見」這種文化的起因之後，發現起因共有兩種，一種是「上司的指示過於模糊」，其次是「工作內容過於模糊」。

比方說，如果是剛調來的上司，很有可能還沒進入狀況，此時若對上司的命令照單全收，業務有可能會陷入混亂，優先順序也會被打亂。如果不懂得視而不見，只是一味地接受指令，會讓上司在組織之中變得不受信任或是變成異類。

這裡說的「視而不見」其實就是避免這種事情發生的潤滑劑，避免組織像卡住的齒輪無法運作。高橋教授認為，能幹的員工懂得「在接受指示的時候先行過濾」。

不過，有些上司會因為拉不下面子而大喊「你竟敢不聽我的指示？ 」高橋教授在《能幹的員工懂得忽略指令》中將這種上司形容成「傻瓜殿下」。所謂的「傻瓜殿下」指的是無法應用「視而不見」這種不成文的組織文化，不懂得過濾指示的人。最終，這種上司只會讓自己變得更不受信賴，以及讓人覺得他是異類。

「視而不見」還有另一種功能，那就是能培養懂得獨立思考的員工。所謂的「視而不見」是讓部下自行判斷工作的優先順序，再決定哪些指示該聽從，哪些應該先忽略。這種交由部下判斷的過程能讓部下擁有成為幹部的潛力。

假設高橋教授的調查結果為真，那麼「視而不見」，也就是所謂的「忽視技巧」絕對不是什麼特殊行為，而是組織所需的機能，也能培養員工的主體性。

（本文摘自／刻意不在乎：告別垃圾話情勒！日本國家心理師教你如何透過大腦機制，不在意閒言閒語，不必虧待自己／墨刻出版）

