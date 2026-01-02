職傷審核通過率達92.5% 桃醫職業傷病診治專責醫院揭牌

桃園醫院成為「職業傷病診治專責醫院」，2日揭牌。（桃園醫院提供）

記者陳華興∕桃園報導

衛福部桃園醫院2日舉行「職業傷病診治專責醫院」揭牌儀式，宣示將持續深耕職業醫學服務並擴大區域責任。

桃園醫院位處北部重要工業聚落核心，長期承擔大量勞工健康與職業傷病照護需求，過去多年累積具體執行成果，奠定成為專責醫院的重要基礎。

桃園醫院院長楊南屏表示，職業傷病照護牽涉急性診治、功能復原到回到工作崗位的連續照護，需要跨專業團隊與制度資源共同支撐。

桃園醫院成為職業傷病診治專責醫院，象徵服務量能與整合機制正式到位，未來將以更完整的診療動線、更即時的轉介銜接與更周延的復健支持，協助職災勞工穩健復原、安心復工，也讓企業與家庭在面對突發職災時有可靠的醫療後盾。

桃園醫院透過跨院合作與轉介機制，提升職業傷病個案之醫療可近性與照護連續性；同期間職業傷病審核通過率達92.5%。楊南屏指出，職業傷病的關鍵在於「判斷要準、流程要順」，從初期評估、診斷鑑別到後續治療與追蹤，必須讓勞工少奔波、少等待，才能在黃金時間內獲得最適切的處置與支持。