職場不法侵害成立？國票陳冠如回應
[NOWnews今日新聞] 隨著國票金控董監事改選日期逼近，經營權爭奪戰也開始有了動作。近日因勞動部一份公文，導致國票證券副董事長陳冠如的職場不法侵害案再成焦點，而陳冠如也對外說明，認為特定媒體透過選擇性解讀，過度推論及忽略交叉法規（如公司法、證交法對審計委員會的監督權），扭曲勞動部函件原意，該公文僅限程序監督，未絕對禁止審計委員會的補充稽核角色。
國票金控長期由人旺股份有限公司（旺旺蔡家）、耐斯集團（耐斯陳家）兩大民股，以及公股行庫三分天下。兩大民股蔡家與陳家長年針鋒相對，加上公股有意增加持股，讓明年中旬的國票金控董監事改選戰提前開打。
由於陳冠如在擔任國票證副董事長職務時，曾針對公司顧問陳帝生提出質疑：原因是陳帝生曾擔任過副總經理一職，主責公司承銷業務，雖轉任顧問，實際上仍從事副總經理業務事項。
陳冠如多次在董事會提出詢問，隨後證交所及金管會也做出認定，認為陳帝生是「實質經理人及員工、非一般顧問」，並在今年4月對董事長、總經理、總稽核、法遵長開出「違反證券管理法令處分案」的內控缺失罰鍰30萬元。
事情落幕的隔月，陳冠如卻遭到稽核室同仁申訴職場霸凌，而公司也依規定成立調查小組，1個多月後評議結果出爐，認定陳冠如職場不法侵害成立，人旺派隨即以霸凌案為由提出陳冠如解職案，但在官股代表未出席下導致流會未成立。公司的審計委員會更於11月，宣布這起職場不法侵害案不成立。
不過，近日有媒體報導，勞動部已於11月26日發出函文，說明「審計委員會」並非職場不法侵害案件的調查權責單位，報導內容更指出，職場霸凌申訴調查單位為人資部門，審計委員會無權責推翻人資單位的調查結果，也就是人資單位(調查小組)所認定「不法侵害成立」結果有效。
媒體相關報導曝光後，陳冠如對《NOWNEWS今日新聞》透露，部份內容為特定媒體選擇性解讀，過度推論及忽略交叉法規（如公司法、證交法對審計委員會的監督權），扭曲勞動部函件原意。
他認為，這種栽贓「政府單位支持單一調查結果」的作法，等同架空公司治理，事實上，函件僅限程序監督，未絕對禁止審計委員會的補充稽核角色。
