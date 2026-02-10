職場互動太冷淡有錯？她不滿同事只做份內事不合群 網：上班不是交朋友

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

職場互動是多數上班族的必修課，如何拿捏與同事之間的距離，也常成為討論焦點。近日，一名網友抱怨公司裡一名年僅24歲的同事在職場上過於冷淡，只做分內工作、不主動與同事互動，讓她忍不住直言「不知道是他排擠別人，還是被別人排擠」，相關言論曝光後，卻引來大批網友反駁。

原PO在Dcard發文指出，該名同事是公司裡最年輕的員工，今年24歲，到職約3年，卻始終和同事不熟。她說公司同事多為中年婦女，該名年輕同事平時工作完成後便與同事保持距離，「感覺他完全不想靠近大家，只做自己的事」。

原PO也提到，這名同事剛到職時其實相當熱心，遇到事情都會主動幫忙，但久而久之發現其他人並不會互相支援，態度便逐漸轉為冷淡。她還指出，曾有年長同事當面對該名年輕員工說「沒人想理你」，之後對方彷彿成了「空氣人」，上班幾乎不與同事交談，只回應領班的指示，讓她感到十分不解。

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，且風向幾乎一面倒力挺被點名的年輕同事，不少人直言「同事是要多熟？」、「上班就是領錢做事，不是來交朋友的」、「安靜把份內工作做好，到底哪裡有問題？」、「好好工作還要被嫌話少，真的很無辜」。也有網友指出，「年齡層差這麼多，本來就不一定聊得來」、「話不投機很正常，工作已經夠累了」、「只要不影響工作，保持距離反而更舒服」。

