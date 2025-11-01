職場人語／開幕5個月住房衝7成 不在台灣拓點馬上要開進美國

擁有近30年飯店經營資歷的Two Tails（樂樂旅）董事長馮傑，把飯店大廳打造成兼具年輕與都會感的活力氛圍，開幕5個月，住房率從3成躍升至近7成。

在飯店界打滾近30年的馮傑，稱自己是在5星級飯店長大的孩子。對「玩」充滿天賦的他，將飯店這份高壓又繁瑣的工作，視為一場玩不膩的實境闖關遊戲。

職涯橫跨兩岸多個城市，曾任時尚大帝卡爾．拉格斐的貼身管家，也改造出風靡台北的夜店ZIGA ZAGA，更參與多間國際級酒店的創建。3年前，他受中租企業總裁辜仲立邀請，加入旗下觀光事業體。今年5月自創Two Tails Hotel，融合藝術、音樂與嘉年華派對氛圍，短短5個月，住房率從3成躍升至近7成，成為一匹新黑馬。接著，他要把Two Tails開進美國加州，挑戰國際舞台。

廣告 廣告

午後陽光撒進Two Tails Hotel蘆洲館大廳，音樂隨機播放從1970年代到現今的經典熱門歌曲。Two Tails Hotel（樂樂旅）董事長馮傑說：「飯店播的音樂都是我從音樂平台下載的。平日放一些鼓勵感受的西洋、華語、日文歌曲。週末晚上就比較嗨一點！選讓你想搖動身體的音樂。」

實惠價格 精品級質感

塗鴉藝術感的LOGO與霓虹燈裝飾大廳，流露出兼具年輕與都會感的活力。辦理入住的櫃台，以沒有距離感的中島形式設計，「會造成客訴的第一名就是讓客人等待，所以我們前一晚就準備好房卡。買了一套新系統，直接掃描證件，能在2分鐘內完成。我還會給客人一個裝了2枚代幣的小禮物，可以在大廳冰淇淋機器享用熱帶水果冰淇淋。」

Two Tails Hotel蘆洲館原址是成旅晶贊飯店，馮傑從一年前開始策劃打掉重練、另創新品牌Two Tails Hotel，今年5月上線營運，短短5個月時間，住房率已從3成攀升至近7成，成為新北旅宿市場的一匹黑馬。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

職場人語／抓住粉黃經濟 他靠成人產業顧問翻身 色情藝術家 小艾

職場人語／挾AI再造神山 資策會董事長黃仲銘

【職場人語】他把魔術力化作正能量 拯救10名阿兵哥生命 心輔講師黃信凱專訪