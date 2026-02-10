職場冷漠有錯？她不滿年輕同事「只做份內事」 大票反力挺：人間清醒

生活中心／許智超報導

有網友提到，公司一名年輕同事幾乎不和其他同事聊天，只專心完成分內工作。（示意圖／資料照）

出外工作不容易，除了工作本身的技能與業績外，同事也是重要的環節，該如何建立友善的職場人際，成了許多上班族面臨的課題。近日，就有網友提到，公司有位24歲的年輕同事剛入職時，常主動幫忙別人，但時間久了，發現其他人都不幫忙自己，態度轉為冷漠，現在幾乎不和同事聊天，只專心完成份內工作，讓她不禁好奇「不知是他排擠別人，還是別人排擠他」，貼文一出也引發討論。

原PO在Dcard發文表示，公司內有一名24歲的男同事，年紀是全公司最小，從事的是底薪性質工作，入職至今已滿三年，卻始終與同事保持距離，互動相當冷淡，「公司都中年婦女，感覺他完全不想靠近」，該同事平時完成工作後，都離其他人遠遠的、默默做自己的事。

廣告 廣告

原PO透露，其實該同事剛到職時非常熱心，對其他人的請求幾乎來者不拒，經常主動協助他人，但隨著時間拉長，他似乎發現自己付出較多，卻鮮少得到回應或支援，態度也因此轉為冷淡，甚至曾有年長同事直接對他說出「沒人想理你」等話語。

原PO接著說，自此之後，該同事幾乎完全退出同事間的互動，上班時只回應領班交代的事項，對其他人不再主動交談，存在感越來越低，讓她也不禁疑惑，「不知是他排擠別人，還是別人排擠他？」

貼文曝光後，許多網友替該名年輕同事抱不平，「阿桑沒事跑去『沒人想理你』是宣戰吧」、「他才是正常人，同事是要多熟啦？」、「工作是互相的，大家都是領錢辦事，何必去討好別人，尤其是不懂感恩的人」、「在那裡真是委屈他了」、「同事之間不要害人就不錯了，雖然互相不理會，至少還有基本尊重」、「代表他人間清醒了，剛來什麼忙都會幫，自己需要幫忙的時候卻沒人幫，不覺得其他人很自私很過份嗎？為什麼不是妳幫我，然後妳需要幫忙的時候換我不幫，到底是什麼神人同事」、「看起來你們公司一堆白癡」。

更多三立新聞網報導

突收25人餐廳訂位通知！她不敢取消「怕害人撲空」 背後烏龍真相曝光

男久病厭世！留遺書出國安樂死 家屬報案「警求飛機不要飛」跟閻王搶命

想當億萬富翁必看！威力彩頭獎飆13.5億 「3神招」提升偏財運

16縣市低溫特報！白天回暖「高溫衝26度」 鄭明典：晚上再變天

