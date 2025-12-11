職場壓力大？10個方法幫你遠離憂鬱、照顧心理健康

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

現代上班族在職場上承受龐大的壓力：業績、KPI、升遷、人際互動、家庭照顧……都可能成為壓力來源。長期累積，容易引發焦慮與憂鬱問題，嚴重時甚至影響工作與生活品質。

憂鬱症不是脆弱，而是疾病，需要被正視。其實，有些事情我們在日常生活中就能做；有些則需要企業和政府共同支持，打造友善職場。以下10招，有助守住心理健康。

第❶招

已婚的人在職場之外，多了一個家庭的角色，家庭成員一定要給予支持，因為家庭關係和諧是助力，也是加分；若家庭關係不和諧，會影響職場上的表現和心情。而對於職場上未婚的人來說，支持系統來自於朋友，心情不好的時候，可以找朋友聊天傾訴。

第❷招

職場環境中，同事的支持力量大於主管，因此，應該和同事維持良好的互動關係。



第❸招

工作壓力大的時候，個人情緒的反應越明顯，工作比較容易失常，主管認同度降低，就越容易感到焦慮及憂鬱，因此，要和主管維持良好的溝通管道。



第❹招

可以先了解壓力的來源，以日記方式寫下自己在何種情況下會有壓力？和誰相處時會有壓力？然後寫下自己的反應如憤怒，針對反應的紓解方法如抽菸、運動等，再記下哪些方法對紓壓有效或是沒效？

第❺招

在工作和休閒之間，找出平衡的方式，工作不帶回家做，在工作和家庭間是有界限的。

第❻招

找出紓壓的方法，而且是要找出良好的紓壓方式，像抽菸、熬夜看電視等，都不是良好的紓壓方式，運動、閱讀、聽音樂、散步等均可，將注意力集中在當下的情境中。



第❼招

碰到職場或生活上的心理難題，最好就醫或進行心理諮商。憂鬱症不是想開了、睡一覺醒來，病情就馬上好轉的，需要專業人員的協助，請勿諱疾就醫，憂鬱症越早就醫，治癒率越高。

第❽招

參加成長課程，多吸收學習；參與員工或其他社交活動，多結交不同領域的友人。



第❾招

企業主應訂出明確的法律規範及健康的升遷制度，合理的工作時數、薪資等，建構友善職場環境。

第❿招

憂鬱症會影響工作表現，造成社會經濟上的損失，政府及企業應重視憂鬱症防治。

（圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

