職場大小事講座 善用AI優化工作、生活

市府勞工局於十日在南門勞工育樂中心辦理職場大小事講座，主題為「ＡＩ資源應用實務：ＡＩ基礎概念操作、防詐技巧與使用倫理」，強調落實數位平權，應善用ＡＩ優化職場工作及生活。

為協助勞工因應數位轉型與ＡＩ浪潮，跟上新興科技趨勢，提升職場競爭力，並充實生活內涵及智能，勞工局持續辦理「職場大小事講座」，規劃ＡＩ系列主題課程，十日場次邀請ＡＩ達人許崧庭博士，從入門觀念著手，分享ＡＩ基礎概念與實務應用課程，講座現場學習氣氛熱烈，吸引來自不同產業背景的勞工朋友參與。

勞工局長王鑫基開場表示，去年職場大小事講座首邀整合行銷ＡＩ職場應用領域的許崧庭博士，教導勞工朋友入手ＡＩ工具應用，後續接獲許多市民洽詢課程，因此，今年再邀許博士完整規劃十二場ＡＩ相關講座，逐步從認識ＡＩ、了解ＡＩ，進而能夠運用ＡＩ。十日課程包含基礎觀念、實務操作到倫理風險。

許崧庭表示，初學者應從正確認識目前主流工具如ChatGPT 與Gemini的功能差異與應用情境，貼近生活與工作，輔助資料整理、文字生成與構想發想。另外，使用中務必留意「ＡＩ防詐技巧與使用倫理」，需具備資訊判讀能力與風險意識，避免誤用或濫用ＡＩ工具。

他強調ＡＩ的價值不在於「取代人」，只要掌握正確方法，ＡＩ將成為每一位勞工的得力助手，為職涯發展加分，後續課程將陸續涵蓋ＡＩ內容創作、行銷企劃、人力資源應用、簡報製作與個人品牌經營等主題，下一場講座為二月七日，將教導運用ＡＩ製作電子報、新聞稿、活動文案等內容，歡迎有興趣的朋友，揪團上勞工局的網站報名參加。