職場太崩潰？高績效人士教妳用8句話把情緒按下靜音鍵

在職場裡，真正把人累垮的往往不是KPI，不是加班，不是主管突如其來的「妳在嗎？」而是滿滿的負面情緒。舉例來說，妳早上開會被氣到想辭職，又或者被客戶的無理要求氣到快暈倒，而當妳看到薪資條的明細時，就又冷靜下來，選擇隱忍，但日復一日陷入這種惡性循環中，妳覺得自己越來越不快樂，甚至影響工作表現。而職場中的高績效同事，之所以能在同樣辛苦的環境中保持理智、效率，甚至是幽默感，不是因為他們沒情緒，而是因為他們會轉念。

以下就是職場高績效同事常用的7句情緒轉換金句，妳只要背下來，職場生存率立刻飆升80%。

擁有職場高績效，是因為看事情的角度比較聰明，職場高手不把事情個人化、不為一時爽快做出終身後悔的決定。圖/123RF圖庫

1.這不是針對我，只是事情本身很煩。

很多時候，我們以為別人的語氣是在針對我們，但實際上，可能同事只是剛被另一個主管罵，又或者同事今天就是單純心情差，妳不要把「事件的壓力」接收成「對我的攻擊」。先抽離三公分，情緒立刻少掉一半。

2.我可以生氣，但我不可以做出影響績效的蠢事。

高績效人士不是不生氣，而是他們懂得面對挑戰的優先順序，永遠是KPI優先於情緒。簡單說：生氣不能賺錢。而且妳看那些冷靜的人不是不怒，而是他們知道等一下還要開會、回信、交報告，情緒鬧脾氣只會讓事情更多。

3.這件事一年後還會對自己有影響嗎？

當妳碰到困難，想把電腦合上離職時，問自己：「明年的我還會記得這件鳥事嗎？」十次有九次妳會得到答案：不會。瞬間憤怒就會像煮熟的泡麵一樣塌下來，妳不是忍，妳只是知道，當時間拉長，很多磨難都變得雲淡風輕。

提案被否決？當情緒高漲時，不要把挫折當成否定，人生就是反覆的 A/B 測試，妳不是失敗，只是在優化。圖/123RF圖庫

4.對方的表現，跟我的自尊沒有關係。

妳永遠無法控制別人有沒有常識、專業、情緒管理、理解力……，但妳能控制自己，如果妳在職場遇到鳥事，一定要告訴自己，我不要被對方的混亂拖下水。

把「別人的問題」跟「我的價值」分開，妳的心就能少受很多無辜傷害。

5.這不是失敗，是資料收集。

提案被否決？回主管信被退件？又或者客戶講了一些不可思議的要求？高績效人士從不把挫折當成否定，他們會想：很好，又搜集到一筆下次不要這樣做的資料，距離成功又更接近。人生就是反覆的 A/B 測試，妳不是失敗，只是在優化。

6.我現在不開口，不代表我認輸。我只是還在組織語言。

吵得贏的人靠嘴巴，吵不輸的人靠沉默。高手不會被拉入情緒化的戰場，他們會在開麥前先整理重點，把情緒藏在背後，用一句安靜但精準的回覆結束戰局，沉默不是退縮，是累積能量。

睡眠是便宜又有效的情緒重置工具。妳今天覺得世界快要毀滅，當妳回家睡醒後，會感覺好很多，有力氣來解決問題！圖/123RF圖庫

7.再大的情緒，睡一覺都能壓到70%以下。

這不是開玩笑，睡眠是便宜又有效的情緒重置工具。妳今天覺得世界快要毀滅，當妳回家睡醒後，會感覺好很多，有力氣來解決問題，等妳下週再回頭看會覺得：「欸？當初我在氣啥？」情緒會褪色，妳要做的，只是不要在情緒最濃烈的時候做決定。

高績效不是天生，而是看事情的角度比較聰明，那些職場高手不是沒情緒，只是他們比我們更懂得不被拖下水、不被消耗，不把事情個人化、不為一時爽快做出終身後悔的決定，情緒管理不是壓抑，而是轉念。轉對了念，妳就能在職場活得又清醒又漂亮。

