職場心理健康新里程 新北心衛中心進駐汐止

《圖說》新北市衛生局長陳潤秋（右三）、衛福部心健司長陳柏熹（右四）、市議員周雅玲（右二）及汐止區長林慶豐（右一）等及網絡單位合照。〈衛生局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】為東北角地區汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等五區提供更及時的心理支持服務的「汐止區社區心理衛生中心」，今〈8〉日舉行開幕典禮，未來會更著重推廣職場心理健康，即日起，每週二下午及週四上午皆有專業心理師提供心理諮商服務。

揭牌儀式由衛生局長陳潤秋與衛生福利部心理健康司長陳柏熹攜手網絡單位共同主持，陳潤秋表示，在社安網2.0計畫，新北市為全國布建心衛中心核定數最高的縣市，並已如期達成布建目標。而心衛中心除了提供專業的心理諮商及個案管理服務，更主動走入校園及社區等場域，提供市民多樣化的心理主題課程。

《圖說》汐止心衛中心心理師帶領職場紓壓技巧體驗。〈衛生局提供〉

她說，自111年第一間心衛中心啟用以來，心理諮商服務量從每年116人次至突破1,650人次，舉辦1,700多場宣導活動。顯示心衛中心已扎根於社區，讓心理支持服務「看得到、找得到、用得上」。

《圖說》新北市衛生局長陳潤秋（右五）、衛福部心健司長陳柏熹（右四）、市議員周雅玲（左四）及汐止區長林慶豐（左五）等及網絡單位合照。〈衛生局提供〉

陳潤秋指出，近年職場壓力逐漸受到重視，新北市衛生局積極推動「職場心理健康」，至今與超過220家職場合作「職得用心待你」講座，今年更推出《安心職引》職場心理健康指引雙版本。

《圖說》新北市達成社安網要求114年共7家心衛中心的目標。〈衛生局提供〉

《員工版》協助民眾從「醫、動、養」三面向落實減壓生活；《企業版》提倡業者建立友善職場、重視人才是企業永續的關鍵。將持續推廣並鼓勵企業響應，共同打造更健康、更有韌性的職場環境。也可至https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=14338新北市衛生局官方網站免費下載。