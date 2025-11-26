職場性別差距大 高雄市女性薪資水準僅男性8成
〔記者侯承旭／高雄報導〕行政院主計總處公布去年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資概況，高雄市女性受僱員工薪資水準僅有男性員工的8成。
根據主計總處數據，以全台灣全體受僱員工按性別觀察，去年全年總薪資中位數女性為51.2萬元、男性為58.5萬元，女性薪資為男性的87.5%。
高雄市部分，去年全年總薪資中位數女性為49萬元、男性為60.1萬元，女性薪資為男性的81.5%，高雄市的職場性別差距比全國還要明顯。若以去年總薪資平均數分析，高雄市男性為74.9萬元、女性為61.2萬元，女性平均薪資也僅有81.7%。
若以台北市而言，去年全年總薪資中位數女性為男性的85.9%、總薪資平均數女性為男性的84.9%，台北市的職場性別差距比高雄小。
更多自由時報報導
對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡
黃志明驚傳泰國嚴重車禍身亡 家屬悲慟證實
台積電打破沉默！今對前資深副總羅唯仁提告
國軍上將人事調整再傳變化 海軍司令唐華上將有「動」的跡象
其他人也在看
4生肖12月職場得意 優點被看見！升職加薪不是夢
●生肖牛屬牛者一整年來埋頭苦幹，12月終於等來回報。可能是主管在年終總結時特別表揚你，肯定你的貢獻和付出，這種被看見的感覺讓屬牛者很欣慰。屬牛者有機會獲得晉升機會，預計在12月下旬被通知，如果不是升職也會是調到更重要的崗位；無論哪種，都意味著屬牛者在職場上有更...CTWANT ・ 1 天前
馬上大徵才！台新投信點名「兩類人才」最缺 董座揭未來方向
台新投信與新光投信今（24）日正式舉行合併後首場茶會，象徵台新新光金控在今年 7 月完成金金併後，子公司的整併工程正式吹響號角。對於人才招募，公司表示，合併後員工數約200多人，公司將優先擴大投資研究（投研）團隊的規模，「尤其是全權委託相關的人才，是我們最積極尋找的。」第二個擴編重點則是業務團隊，以便提供法人與高端客戶更完整的服務。中時財經即時 ・ 1 天前
近七成勞工賺不到平均薪資 產業表現分歧 金融及保險業薪情最好
主計總處昨（25）日公布去年受僱員工薪資統計，雖全年總薪資持續成長，但仍有68.75％、近七成員工薪資低於平均數，比率是...聯合新聞網 ・ 2 小時前
超夯新職缺！家事清潔月薪上看6萬元 業者還推每周一天「有薪福利假」
雙薪家庭越來越多，上班族忙於工作，抽不出空打掃環境收拾家務，使得家事外包需求日益增加。根據人力銀行數據顯示，目前相關職缺數達3.3萬個年增12% ，其中時薪上看400元，更有業者祭出每周多一天「有薪福利假」或是6萬元薪資。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
五分埔神奇飲料店！ 開在2樓 老闆靠「吊掛籃」接單｜#鏡新聞
隱藏在台北市五分埔商圈裏頭的一間飲料店，最近掀起討論。因為這間店很特別，第一他沒有店面，點飲料的方式是在一樓大喊或者是按門鈴點餐。老闆會在接單後把作好的飲料垂降送下樓。鏡新聞 ・ 1 天前
薪水好、制度佳，為何人才仍選擇離開？專家揭露關鍵原因！
作者/林招煌根據蓋洛普調查，高達 70% 員工離職與主管有關。留才關鍵不在薪水制度，而是主管的領導力與同理心。好主管能創造心理安全感，讓人才願意留下；主管不好，則讓再好的公司也留不住人。為什麼公司留不住人？問題往往不在制度公司規模不錯、制度完善、薪水也有競爭力，卻總是留不住關鍵人才？許多企業主以為問題出在外部條件，事實上，真正讓人才離開的，往往是「人」本身——特別是主管。根據蓋洛普（Gallup）調查，高達 70% 的員工離職原因與直屬主管有關。不是工作太難、福利太少，而是每天共處八小時的主管，決定了員工對工作的滿意度與歸屬感。管理大師彼得・杜拉克（Peter Drucker）曾說過一句名言：“Culture eats strategy for breakfast.”——文化會吃掉你的策略。再高明的商業策略、再完善的流程制度，若沒有主管以正向的方式領導與溝通，組織文化最終仍會崩解。氣氛變調，團隊散漫，人才自然不會久留。好主管創造「心理安全感」一位優秀的主管，不是命令者，而是心理安全感的建立者。他懂得鼓勵表達意見、給予發揮空間，也會在關鍵時刻提供支持與具體回饋。Google 的著名研究「KingNet 國家網路醫藥 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 14 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 17 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 17 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國制裁日本完敗！矢板明夫揭3點影響
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈，祭出各類抵制措施，中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（DonaldTrump）通話...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前