職場性騷、霸凌頻傳 徵信業者提醒：缺少完整證據鏈恐無法自救

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

網紅「館長」陳之漢日遭前員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及高階主管小偉接連爆料，指控他多次要求小偉傳生殖器照片、分享性愛影像，甚至要求與其妻子發生性行為，恐涉及職場性騷擾；加上有金控近期也傳出員工指控有職場霸凌。對此，立達徵信社營運長康鴻志今（19）日表示，職場性騷及霸凌舉證最困難之處，往往不是事件本身是否存在，而是能否經由證據被證明；康鴻志說，「少了完整的證據鏈，即使受害者長期處於壓迫與排擠之中，也可能因舉證不足而無法獲得救濟」。

根據陳之漢員工爆料，小偉長期被要求配合異常指令，包括提供私密影像、接收館嫂與館長的性愛影片、甚至被要求與其妻發生性關係達2次，導致長期身心受創並求助醫療。而陳雖在之後直播中否認所有指控，並反稱「把3名員工當爹在養」，雙方說法存在高度矛盾。

對此，康鴻志指出，職場性騷及霸凌不限於實體辦公室，在遠距與混合辦公環境下，群組公開羞辱、反覆點名指責、未經同意的私下監控，亦或任何違反他人意願、不受歡迎的、與性或性別有關的言詞、肢體或視覺行為等，皆屬高風險行為。

「建議企業與當事人一旦察覺異常，第一步應立即啟動調查小組進行證據保全。」康鴻志提到，證據包括截圖、影像備份與通訊存證層面，而非僅停留在口頭抱怨。

「職場性騷及霸凌事件頻傳，已不只是人資問題，而是攸關企業聲譽與法律責任的核心風險。」康鴻志強調，如何正確及有效判定十分關鍵，因此能否重視證據保全與中立調查機制，將成為檢視一間公司治理成熟度的關鍵指標。

康鴻志提醒，如果第一時間能保全證據，相信是非很容易就水落石出，而不會常常落於口舌之爭，最後草草了事，既沒有保護到當事人權益及身心，還可能讓施加者更加肆無忌憚。

而陳之漢疑似性騷員工事件，勞動部長洪申翰前日在立法院表示，事件已引發社會高度關注，將請新北市勞工局主動查明是否違反《性別平等工作法》，若屬實最高可開罰100萬元；若雇主未做好預防不法侵害措施，最高可加罰30萬元。

照片來源：翻攝自飆捍臉書粉絲團

