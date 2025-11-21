職場惡作劇玩出人命？ 15歲學徒遭高壓空氣管灌肛奪命

案發地點位於土耳其沙努爾法省博佐瓦的一處木工車間，現場為未成年學徒進行實作訓練的場所。（示意圖／Pixabay）

土耳其沙努爾法省（Şanlıurfa）博佐瓦區（Bozova）近日發生一起震驚社會的青少年死亡事件，一名年僅15歲的木工學徒穆罕默德·肯迪爾奇（Muhammed Kendirci），在工坊中遭同事以「惡作劇」名義將高壓空氣管插入其肛門，導致其內臟破裂，最終搶救無效死亡。

根據《人物雜誌》（People）報導，事件發生於2025年11月14日，根據報導，涉案學徒哈比普·阿克索伊（Habip Aksoy）與另一名共犯，疑似先將肯迪爾奇雙手綁住，脫去其褲子後，強行將工業用高壓氣管插入其肛門。該裝置原用於氣動工具與車輛維修等用途，但在此次事件中造成極其嚴重的內部創傷。

肯迪爾奇事發後先被送往博佐瓦梅赫邁特·恩維爾·伊爾迪勒姆州立醫院（Bozova Mehmet Enver Yıldırım State Hospital），之後轉送至巴利克利戈爾州立醫院（Balıklıgöl State Hospital），最終於哈然大學研究與應用醫院（Harran University Research and Application Hospital）進行搶救，仍於11月19日上午宣告不治。

另據《紐約郵報》（New York Post）報導，嫌疑人阿克索伊初期被警方拘捕後獲釋，但在檢方重新聲請並獲法院核准後，再次遭到羈押。目前尚未公布正式起訴罪名，但外界普遍關注此案是否涉及性暴力與未成年虐待。

土耳其議會議員蘇阿特·厄茲賈達什（Suat Özçağdaş）對此事件表示強烈譴責，認為此案不應僅視為惡作劇，而是嚴重的暴行。他於社群媒體上指出：「一名少年本應該在學校裡受教育，而不是在工作場所遭受酷刑式的傷害。」

報導也指出，這並非首起類似悲劇。2023年，印度一名16歲少年莫蒂拉爾·薩胡（Motilal Sahu）也曾因同樣方式遭致命傷害。同年，另一名男子迪拉吉辛·高德（Dheerajsingh Goud）涉嫌以氣管攻擊該名少年，造成其腸道破裂而亡。再早之前，2017年巴西，17歲少年韋斯納·莫雷拉·達席爾瓦（Wesner Moreira da Silva）在洗車場工作時，亦因同事將氣壓管插入其肛門造成腸爆致死，兩名加害人後被判刑12年以上。

目前土耳其當局正對案件展開全面調查，並檢視青少年職場安全與法律責任的不足之處。該案可能對未成年勞工保護、工場監管與惡作劇文化帶來深遠的法律與社會檢討。

