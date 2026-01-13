職場惹同事翻白眼行為TOP 5！Lulu、陳漢典真實個性曝光 明星上班也崩潰
《網路溫度計DailyView》
職場裡的壓力，從來不只來自工作本身。更多時候，真正消耗人的，是那些每天一起共事、卻處處考驗默契與耐心的互動細節。分工怎麼分、意見怎麼談、功勞誰來拿，這些看似瑣碎的日常，往往比KPI更容易引爆情緒，也是不少上班族心中說不出口的共同煩惱。
TVBS全新實境節目《明星製作公司》正是把鏡頭對準這樣的真實場景。一群明星親自走進工作現場，從企劃、執行到協作溝通，全程自己來，沒有劇本、也沒有安全距離，衝突與摩擦自然浮上檯面。那些在會議室、群組裡反覆上演的熟悉畫面，讓觀眾發現原來不分身分，職場恩仇錄誰都躲不掉。
這些感受，早已在網路上有很多討論，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/1/2～2026/1/1），盤點「讓同事翻白眼的職場行為TOP 5」。排除霸凌、性騷擾等可能涉及法律層面問題後，哪些是天天發生、卻最容易被忽略的雷點呢？
讓同事翻白眼的5大職場行為！薪水小偷奪冠
TVBS提供
這份排行榜中，前五名分別為薪水小偷、太愛八卦、說話不老實、不夠有禮貌與耍小心機。其中網路聲量奪冠的正是人人都遇過、卻最難處理的「薪水小偷」。這些人堪稱時間管理大師，當同事累到懷疑人生，他卻能從從容容、游刃有餘的準時下班。
網友提到，「同事月薪5W，上班時數不到80個小時，想睡覺就開車回家、上班追劇，念了還會頂嘴」、「其他人忙得要死，她閒到整天逛購物網站」、「有人上班遲到半小時，遭同事無情射殺」。不過也有人笑稱，其實自己就是薪水小偷，趁上班時間偷偷念書，竟成功通過日文檢定N2。問題來了，誰會是《明星製作公司》裡的薪水小偷呢？
職場實境秀！直擊幕前轉幕後甘苦談
TVBS提供
如果你早就對「明星漂漂亮亮被拍」這套公式感到無感，那《明星製作公司》很可能會顛覆你的想像。TVBS全新打造的這檔實境節目，不比人氣、不秀才藝，直接把曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉、風田等藝人，丟進一間「真的要交成果」的影像製作公司，從零開始分工、想企劃、拍內容、交成績，連社群貼文都得自己寫、自己回，完整體驗一輪貨真價實的職場日常，上演一場毫不修飾的明星版上班實境秀。
節目最有看頭的地方，在於它幾乎無法掩飾！有人積極想掌控節奏，有人默默想避開責任大的位置；會議桌上理性討論，轉身卻各自找同溫層取暖；有人覺得先去吃飯再說，有人堅持細節沒定案就是地雷。再加上預算有限、時程緊迫，突發狀況接連登場，像是場地臨時出包、拍攝現場失控、來賓時間一再延誤，壓力層層堆疊，摩擦自然被放大。每一個瞬間，都讓人忍不住心想：這不就是我們每天在公司遇到的那些事嗎？
上班族強烈共感！大明星也逃不過辦公室修羅場
TVBS提供
《明星製作公司》不只拍工作成果，連拍完後的「檢討現場」也毫不保留。每一次收工，團隊都得把責任攤在桌上談，從前期規劃哪裡失誤、現場為什麼失控，到溝通出了什麼問題，通通被拿出來檢視。而當衝突上升、會議進到僵局時，想知道六位藝人如何化解矛盾嗎？
鏡頭也完整捕捉那些讓人心有戚戚焉的瞬間，工作神經繃到極限、收工後累到說不出話，甚至發現「忙了一整天，結果攝影機沒錄到」的崩潰時刻，全都真實上線，真實到讓人只能苦笑點頭。
誰會在會議上情緒潰堤？又是誰因為掌控慾太強，讓其他人只能默默吞下去？這不只是看明星工作的節目，更像一面照見職場日常的鏡子。《明星製作公司》自1月17日起，每週六晚間十點在TVBS 42頻道、CatchPlay TV TVBS歡樂台，晚上十二點則在MOD／Hami Video影劇館＋播出，原來不管有沒有光環，上班這件事，大家都不容易。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月2日至2026年1月1日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『職場易讓同事翻白眼的行為』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。
*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
