職場抗壓王！「4星座」遇壓力變更強 對手最怕遇到他

記者鄭玉如／台北報導

塔羅牌老師艾菲爾指出，處女靠理性規劃、獅子靠意志與氣場、雙子靠靈活溝通、雙魚靠直覺與創意，將壓力轉化為行動與成果。（示意圖／PIXABAY）

面對職場時，能力固然重要，但抗壓性能讓人走得遠，而且更穩定。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享，4星座近期在能量加持下，具備獨特的抗壓機制，有的人靠邏輯，有人靠意志，總能在亂局中站穩腳步，甚至在競爭裡成長，並於關鍵時刻做出正確選擇。

▎處女座

處女座的抗壓來自於「理性」與「系統」。當他人處於慌亂狀態時，他們早已在心裡將流程、備案、風險點逐一排列清楚。職場越亂、事情越急，越能展現冷靜和分析力，在關鍵時刻扭轉局面。更難得的是，他們懂得提前降壓，提早蒐集資訊、整理資料、確認需求、分配時程，甚至比主管更快預測問題，在複雜專案或跨部門合作中特別吃香。

廣告 廣告

壓力對處女座而言不是威脅，而是精準度的考驗，不依賴情緒，也不靠搏命，而是靠「可驗證的邏輯」。久而久之，不僅對手無路可鑽，就連主管都習慣依賴他們。

▎獅子座

獅子座的抗壓性來自不願輸的尊嚴與氣場。當事情變難、競爭加劇時，反而會被點燃，意志力、耐力和承擔能力一併上線，壓力越大、行動越強。其棱角不是裝出來的，而是在一次次失敗、推翻、調整、再應戰所形成。尤其在帶團隊或處在高曝光的位置時，自動切入領導狀態，展現穩、敢、撐得住，吸收情緒能量，以免他人崩盤。

有趣的是，一旦關卡過去，獅子座會回頭整理經驗，將挫折變成養份，他們可能會痛、生氣、抱怨，但很少真的認輸。職場最怕的不是壓力，而是遇到比自己更不怕輸的人，就像獅子座這一種。

▎雙子座

雙子座的抗壓方式很聰明，懂得「換位思考、靈活溝通」。在複雜的職場環境，擅長解讀語氣、觀察氛圍、分析權力關係，讓彼此找到能運作下去的平衡點。特別善於在部門與部門、人與人、需求與現實之間斡旋。別人對事情的反應，他們能更快抓到核心，例如原本要爆炸的場面、需冷戰的合作，總能用一句話或一種提案化解。

壓力讓雙子更快、更準、更機動，而不是卡住。他們可以在會議中轉彎，在對話中重寫條件，也能在衝突中找到共識。這種柔性抗壓能力，正是階層越高、責任越大，越重要的技能。

▎雙魚座

雙魚的抗壓力藏在「直覺、美感、適應」。當環境混亂、資訊雜亂、情緒濃度高時，能靠感受力快速理解事物的深層脈絡，事情不只是事情，而是動機、氛圍、利益或關係。在工作中，具備將壓力轉成創意的能力。不論設計、內容、策劃、品牌、使用者體驗、行銷或產品想像，都能把感性與美感導入，使成果更有溫度與市場。

另外，在海王星能量的加持下，近期雙魚也懂得在壓力裡保留界線，不再盲目遷就或自我消耗。他們會調整節奏、調整合作方式、調整期待，找到可長可久的模式。雙魚座的抗壓方式不是硬碰硬，而是把壓力化成能量，再化成作品或成果。

更多三立新聞網報導

她每天吃「水果」！1個月甩肉10kg卻慘送ICU 醫示警很要命

「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴

冷風吹增猝死率！醫揭沒保護「3部位」 穿再厚也冷死

每天只吃一餐竟變胖！她體脂57％ 營養師揭「做錯1步」：身體一半全是油

