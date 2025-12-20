職場新鮮人該選穩定還是衝發展？ 24歲女網友兩職缺抉擇掀討論

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

剛出社會該選擇「穩定又自由」的工作，還是「工作繁瑣但發展性大」的職位，成為不少職場新鮮人的難題。一名24歲網友分享，自己目前任職於自由度高、工作內容單純的小型公司，卻同時獲得一份工作強度較高、但公司知名度與發展性皆更突出的新職缺機會，讓她陷入兩難。

一名女網友於Dcard工作版發文表示，目前在兩個職位間猶豫。職缺A的工作內容單純，底薪35K，試用期後調整至39K，試用期過每滿一年都會調工資，保障年薪14個月，特休優於勞基法。不過職缺A的公司規模較小，能學到的東西有限，未來發展空間較小，且通勤時間較長。

職缺B的工作較繁雜多樣，試用期後月薪40K，無保障年終，但依主管說法通常有14至16個月，每年調薪約2-4%。優點為公司規模大，是同業中的前幾名，能累積實務經驗，未來發展性較佳。原PO也補充，該公司的主管年齡層普遍比職缺A的高，溝通上可能會有落差，請假也較不方便。

原PO說明，目前已在職缺A工作2個月，適應良好且工作自由度高，有不少空檔時間。職缺B的工作量和難度比目前的工作高，且實際薪資差距不大。不過職缺B的未來發展十分吸引人，令原PO既擔心會錯過機會，又怕選錯方向，最終導致兩頭落空，因此發文請教版上網友。

貼文曝光後，不少網友表示，「看妳的分析，我喜歡A，但通勤時間兩個都好長好痛苦」、「是我太廢嗎我想選A欸」、「公司氣氛福利感覺可以待很久，再做副業之類的」、也有網友理性分析，「我覺得可以選A，多的時間可以私下自學學第二專長，為以後鋪路」。

不少網友則更看好職缺B，「24歲，薪水約40k，都建議選擇有發展的工作。你不會想一輩子都領40k，趁年輕把履歷衝起來，未來找工作才有議價權」、「經歷過類似狀況，選B不會後悔，跳槽薪資直接成長5位數，但還是要評估中間學習到的技能是不是可以帶走跳槽的，如果帶不走就比較沒意義」。也有網友建議，「其實滿看個人個性的，沒有遠大抱負就選A，有想要向上發展加上自己抗壓能力高就選B。 如果有考慮未來轉職跳槽，就一定要選B，對未來談薪比較有幫助」。

