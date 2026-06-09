職場老鳥靠「留一手」搞權力壟斷 新人發文求救網全炸鍋

在職場上，帶人的老鳥不願意傾囊相授，甚至成為新人的生存威脅，是許多公司內部看不見的管理漏洞。

近日Dcard上出現一則引發基層員工集體共鳴的求助貼文。一位入職四個月的網友無奈透露，自己在度過試用期後，發現負責帶他的資深同事一直刻意「留一手」，許多核心工作內容從不完整交接，試圖將新人的工作範圍死死限制在自己的掌控之中。更誇張的是，該名老鳥轉過身就向主管打小報告，聲稱新人「不適合學習某些內容」，直接阻斷新人的獨立作業機會，讓原PO感到無比挫折與懷疑人生。

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這種利用資訊不對稱來穩固自身地位的「職場防衛機制」，在現代企業中屢見不鮮。原PO分享，自己曾因為一份內部討論的草稿信件填錯一個數字，根本還沒寄給客戶，就被老鳥拿去向主管放大檢討。甚至連英文信件開頭要用Hi還是Dear這種微小的文化習慣，都會被對方拿來挑骨頭。最令人無奈的是，主管因為過度信任老鳥，竟然偏聽偏信，在約談時全盤否定新人的能力，卻沒有意識到是資深員工在刻意杯葛防堵，導致新人面臨「該繼續撐還是直接換工作」的兩難絕境。

這則貼文迅速在網路上炸開，不少網友表示「我同事也這樣，搞得我一直被主管質疑我怎麼連這都不知道…」、「換吧，這種同事目前職場也有，傻眼」更有網友一針見血地指出，這類老鳥本質上就是缺乏安全感，害怕自己的飯碗被搶走，才會透過挑毛病、告御狀的方式來影響主管評價。

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