職場菜鳥陷低潮？美女崩潰「越上越想哭」：懷念學生時期

生活中心／吳宜庭報導



一名剛畢業不久、入職近三個月的女網友，近日在Dcard發文吐露心聲，表示自從開始上班後，心情一天比一天低落，即使工作環境良好、同事與主管都很友善，仍感覺生活失去了色彩。她坦言，學生時期就算偶爾情緒低落，也能被和同學朋友的互動化解，但出社會後，朋友們各自忙碌、難再常見面，加上工作壓力與疲憊感疊加，讓她常常在下班後突然情緒潰堤，「只有滿滿的無力感」。





剛踏入職場就快撐不住！美女陷無力感「越上班越想哭」：懷念學生時期的自己

原PO感嘆「我真的好想念過去22年心情大多時候都很好的自己」。（示意圖／翻攝自Pexels）

原PO在Dcard以「自從開始上班後心情就越來越差」為題發文，講述自己今年大學剛畢業，八月初入職新工作，快滿三個月，但卻感覺自己「心情一天比一天低落」，雖然工作環境不錯，同事和主管人也都很好，但心情就是越來越差，回想過去十幾年來上學都很開心，「每天都可以跟同學朋友聊天、創造更多有趣的回憶，就算哪天心情不好也很快就會被其他開心的事覆蓋掉，心情通常很快就能恢復」。也許是工作尚未完全上手讓她倍感挫折，每天回家都只想休息，沒有餘力做任何事。她形容：「休息一下睡個覺隔天就又要起床上班，日復一日就會覺得對未來生活一點都沒有期待感」，與以往上學時期不同，現在的日子顯得單調乏味、毫無新鮮感。她懷念學生時期的單純快樂，也懷疑自己是否正陷入憂鬱，感嘆「我真的好想念過去22年心情大多時候都很好的自己」。

許多網友紛紛留言，「上班只有看到薪水才開心」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，引起許多網友共鳴，不少人表示有相同感受，認為「還以為是自己寫的」、「我也是應屆畢業生，上班好累喔，好想回去當學生」。也有過來人給出建議，「我覺得可以讓自己假日多安排活動，或是平日晚上聚餐也沒關係，多利用下班時間到處走走」、「你就當作累積經驗就好，累積久了，之後換到同類型的行業，你就能依照過往經驗，上手速度就會更快」；也有人建議若持續不適，應評估是否換工作環境。更有網友安慰說：「你在經歷社會化的過程，這很正常，每個人都是這樣過來的，你是社會人士了，要習慣身份的轉換」。





原文出處：剛踏入職場就快撐不住！美女陷無力感「越上班越想哭」：懷念學生時期的自己

