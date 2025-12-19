職場請教先塞紅包？她上海經驗引爆台人怒火 網友轟：這是賄賂不是禮貌

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

一名自稱在上海工作8年的女網友，日前分享在上海職場工作的經驗，稱向前輩請教問題前，會先給人民幣200元紅包（約新台幣900元）表達誠意，並認為對方通常會回饋「超值答案」。貼文曝光後，在網路社群引發強烈反彈，不少網友痛批這種作法是「劣質貪污文化的延伸」、「紅包陋習」，直言台灣職場早已努力擺脫送紅包的不良風氣。

一名自稱在上海工作8年的女網友分享自身經驗，稱向前輩請教問題前會先給人民幣200元紅包表達誠意，遭網友痛批「劣質文化」。（示意圖／unsplash）

該名網友在Threads發文表示，自己在上海工作8年學到的「重要一課」，就是別期待他人免費花時間回答問題，因此會主動發紅包示意誠意，金額控制在200元人民幣內，讓對方收得安心、自己也不至於負擔過重。她認為，只要對方是好人，給予的建議往往遠超紅包價值，更表示「這個習慣最近有帶回台灣，目前感覺反應還不錯」。

然而，此說法引發大量台灣網友不滿，有人直言「正名這個行為就是賄賂」、「台灣早就戒掉送紅包這種劣習」，也有人建議「請喝手搖杯、咖啡就好，才是不造成壓力的人情」。不少人認為，職場請教本就是工作的一部分，不該用金錢交換，「大家都是領薪水做事，解答問題本來就是份內責任」。

也有網友指出，若是業界前輩或素未謀面的對象，直接轉帳或發紅包更顯唐突，「如果願意教，不用錢也會教；不願意教，送錢反而像在強迫對方」。更有人直言，這樣會把學習與交流變成「收錢辦事」的交易，形成惡性循環。

部分曾在上海工作的網友也現身反駁，表示從未遇過「先塞紅包請教」的情況，多半是請杯咖啡、奶茶，事情較麻煩才會請吃飯，直接給現金反而容易讓人感到不舒服或有被強迫的壓力。

對於讓網友聯想到是直接塞紅包，原PO回應強調「我沒有這樣做過，也不是在提倡這個意思，我甚至完全沒有想過這個可能性。」並強調原文「就是一個先表達心意，形式不拘！」

