職場請飲料有潛規則？老外發現「1選擇不同」冒冷汗 網笑：你才是台灣人

一名外國人表示，同事請喝飲料，結果只有他點了大杯，讓他擔心是否打破了台灣職場的潛規則。（示意圖／Pexels）

職場中的「請客文化」往往暗藏默契，近日一名在台灣工作的外國人分享自身經驗，因點飲料大小不同，意外引發一場辦公室小插曲，貼文曝光後讓不少網友笑翻。

該名外國人於29日在Threads發文表示，上班時收到同事寄來的電子郵件，表示要請全體同仁喝飲料。他依照平常習慣，毫不猶豫地選擇大杯，直到飲料送達時才驚覺，整間辦公室的同事竟然清一色都點中杯，讓他當場內心崩潰，忍不住自問「我是不是不小心打破了辦公室的潛規則？開始有點擔心了。」

貼文一出，立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言調侃，「誰買飲料買中杯啊」、「如果平常就喝大杯就無妨，如果是人家請才喝大杯就是有瑕疵」、「還好吧，同事請迷客夏還有人點家庭號的鮮奶勒」、「不會啦，以後你請客的時候，就知道了」、「明顯是被同事弄了，台灣人誰在點中杯啊，他們才是外國人，你是台灣人」、「如果我是請客的人，我完全不在意同事點的是大杯還是中杯，既要請就大方點」、「還記得一陣子前，有個忘記是主管還是老闆要請飲料，結果有人點一桶鮮奶笑死」。

原PO事後補充，發現狀況不對後，已立刻向請客的同事道歉，對方態度相當大方，還與其他同事一起笑出來，讓他鬆了一口氣。他也笑說，「他是個好人，下次請他一杯特大杯！」

