職場霸凌三讀！申訴必通報 最高負責人涉霸凌最重罰100萬

（記者石耀宇／綜合報導）立法院今（2）日三讀通過《職業安全衛生法》部分條文修正案，首度將「職場霸凌防治」明文入法，建立定義、通報機制、申訴流程及雇主責任。未依規定處理申訴者將受罰；若事業單位最高負責人被認定涉及職場霸凌，最高可處新台幣100萬元罰鍰。

示意圖／擷取自免費圖庫Freepik

近年職場霸凌事件引發社會關注，外界質疑現行法令保障不足。行政院會於8月通過修法草案，增訂職場霸凌專章送請立法院審議；社福衛環委員會於10月底完成初審，朝野同意排入院會議程並於今日完成三讀。

修法明定，職場霸凌指事業單位人員利用職權或上下從屬關係，逾越業務需求，以冒犯、威脅、侮辱、孤立等不當言詞或行為，致使他人身心受害；情節重大者，即使未持續發生仍屬霸凌。

依新法，雇主應建立防治措施與申訴制度。僱用30人以上者需訂定並公告防治規範與懲處程序；僱用10人以上者至少必須提供申訴管道並公開揭示。若接獲申訴，雇主需採取防止再度霸凌的措施、依情況提供諮詢或保護、並進行調查或協調。

圖／立法院副院長江啟臣宣布《職安法》部分條文修正案三讀通過。（翻攝 YouTube／國會頻道）

為避免「選擇性通報」，修法規定雇主接獲職場霸凌申訴後，需於主管機關指定網站登錄案件與處理結果。調查過程必須客觀、公平，給予當事人充分陳述與答辯機會，規模達一定程度的企業需成立調查小組，且外聘委員不得少於1/2。

若被申訴人為事業單位最高負責人，勞工可直接向縣市主管機關申訴，主管機關得聘請專業團體或民間組織協助調查，外聘人員比例同樣不得低於1/2。

新法也授權主管機關在調查程序重大瑕疵或違反準則時，可要求雇主重新調查而不得拒絕。若雇主知悉職場霸凌卻未啟動調查或提供協助，可處3萬元至75萬元罰鍰；最高負責人遭認定施行霸凌者，則可處1萬元至100萬元罰鍰。

此外，此次修法同步加重職災相關罰責。若發生死亡職災，刑期上限由3年提升至5年、罰金從30萬增至150萬元；若發生3人以上受傷，刑期上限由1年增為3年、罰金上限從18萬提高至100萬元。行政罰部分，管理措施違規的罰鍰上限由15萬提高至75萬元；違反安全設施規定者則可處5萬元至300萬元。

