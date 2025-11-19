職場霸凌員工撞牆還阻就醫？ 竹市東區戶所：調整職務溝通有就醫

新竹市東區戶政事務所傳職場霸凌？有員工撞牆還被主管阻就醫？東區戶所強調是徵詢調整職務進行溝通，且有護送就醫。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區戶政事務所傳職場霸凌？有員工控訴因不滿長官欲調整職務，卻未徵求其意願，就直接要求到所內其他單位服務，因溝通無效導致情緒失控而自撞牆，結果該長官還拒絕叫救護車，讓員工控訴遭職場霸凌及欺負。對此，東區戶政事務所主任陳淑惠回應，與事實相反，是因該員工多次想調整職務，且該主管發現其自撞牆後還上前阻止，且要叫救護車被阻止，隨後由另名主管陪同就醫，目前該員工情緒已平復，並無職場霸凌情事。

讀者投訴指稱，竹市東區戶政事務所某主管長期有霸凌員工傾向，常藉故要求員工做非職務本份的事，如果不做就口不遮掩開罵，要不然就叫員工去掃廁所，每天要員工做這做那，近期又告知要調整職務，且要到沒人想去的環境工作，等於透過職務調整來整人，讓這名員工心生不滿，昨天近中午時，因情緒激動，覺得是主管刻意霸凌便撞牆表達不滿，沒想到這名主管事後竟阻止叫救護車。

對此，陳淑惠指稱與事實不符，起因是東區戶所今年9月增加2名約聘人力，主管都會做職務上的調整，該主管認為可以視員工意願調整工作內容，只是做徵詢，結果這名員工情緒激動，接著就自撞牆，這名主管緊急阻止員工撞牆行為後，還主動表達要叫救護車及陪同就醫，但該名員工拒絕，隨後由其他主管陪同就醫。經訪談了解，這名員工情緒已穩定，頭部也無外傷，有關職務調整，將持續溝通並尊重員工意願，強調沒有職場霸凌情事。

