職場霸凌情節重大 衛福部5官員遭彈劾
【記者張廷玉台北報導】衛福部9個單位、13名簡任主管疑似涉及職場霸凌。然而衛福部倉卒處理遭質疑，監察院通過糾正，另5名簡任主管通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。
監察院11月19日審議通過監委葉大華、王麗珍所提的調查報告及糾正案，通過糾正衛福部，並請考試院會同行政院督導所屬分析行為態樣及研修相關配套措施，完備公務人員職場霸凌相關防範機制。
監察院表示，衛福部保護服務司前簡任視察林春燕、長期照顧司前專門委員王齡儀、社會救助及社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、中央健康保險署前組長劉玉娟都是簡任主管，於任職期間基於與部屬權勢差距，在督導業務時，涉濫用核稿職權以不合理退文方式刁難部屬，並因情緒管理不當，以貶抑人格或羞辱言詞對部屬咆哮謾罵、對特定部屬排擠、孤立，並要求下班或假日須即時回應訊息，使部屬身心不堪負荷而就診身心科，甚至選擇降調及離開職場。
監察院說，這5人涉有職權濫用嚴重侵害部屬人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大，因此通過彈劾。
監察院指出，時任衛福部長邱泰源面對立委113年11月指接獲多起與衛福部有關職場霸凌檢舉案件，允諾於1週內完成調查。但依據「衛生福利部員工職場霸凌防治與處理作業規定」，原為1個月調查期限，卻限縮於1週完成。
監委直言，衛福部倉卒調查之下，以GOOGLE表單設計問卷只提供同仁24小時填復時間，並只安排聯繫留下連絡電話的職員受訪，調離職人員未獲納入問卷調查對象。此外，涉職場霸凌案件行為人都是現職簡任主管，但本案調查期間僅將3名主管暫時調整職務，其他涉案行為人被要求自行請休假，不但行為人不服，部屬也不敢陳述，影響潛在被害同仁求助意願及事實調查。
監委強調，衛福部調查完成後，僅以公文通知涉案行為人調查結果卻未載明理由，影響行為人後續救濟權益。且衛福部調查結果指出，共有3名職場霸凌成立且情節重大（記1大過）的簡任違失人員，卻只將1人移付懲戒，而經調查職場霸凌成立的主管人員卻未獲調整職務或加強監督，至今仍任原職。2025/12/16
