職場霸凌適用職安法 最重罰300萬

勞動部在《職業安全衛生法》草案新增職場霸凌專章，立法院社福環衛委員會30日初審通過。（蔡佩珈攝）

勞動部勞發署北基宜花金馬分署員工疑遭分署長霸凌輕生，勞動部因此在《職業安全衛生法》草案新增職場霸凌專章，立法院社福環衛委員會30日初審通過，確立往後職場霸凌相關處理事宜，最優先適用《職安法》，也將造成勞工身心健康潛在危害的明顯敵意或惡劣職場情境，視為職場霸凌，同時提高《職安法》罰鍰，違反者最重可罰300萬。

立法院社福環衛委員會10月29日審查勞動部《職安法》草案，因多名委員對職場霸凌定義、處理程序、再申訴等機制有意見，被裁示保留，昨日則多聚焦職場霸凌相關處理事項，能否最優先適用《職安法》。

民進黨立委林淑芬說，若霸凌行為人是股票公開發行公司董事，將適用《證券交易法》，代表調查報告須經審計委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議，擔憂只要審計委員會或董事會認為有疑義，調查報告便無法確定，將影響當事人權益，事實也無法釐清，應標示職場霸凌優先適用《職安法》。經討論，劉建國裁示，《職安法》草案昨審查完畢後，將送院會討論，不需黨團協商。

血液基金會企業工會昨赴勞動部高喊「工會要開會、資方別作對」，指出血液基金會以各種理由屢次駁回工會正常申請會務假，曾於今年6月申請不當勞動行為裁決，在裁決會要求下和解，未料和解後血液基金會又屢屢駁回，因此10月30日再次申請裁決。

勞動部表示，如經裁決委員會審理認定雇主有違反工會法情事，將裁罰鍰並公布雇主、代表人姓名，呼籲雇主應尊重工會幹部依法行使職權保障會員權益。

血液基金會強調，工會聲稱「惡意打壓」實屬誤解，絕不會刁難工會幹部申請會務假辦理會務。針對勞動部再度召開不當勞動行為裁決會議，本會表示遺憾但尊重裁決結果。