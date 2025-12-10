職場霸凌、性騷逐年增 侯：絕對零容忍

職場霸凌、性騷擾事件頻傳，已造成職場新興心理危害，立法院2日三讀通過《職業安全衛生法》修正案，性平三法也實施上路1年。新北市長侯友宜強調，不論是職場霸凌或性騷，絕對是零容忍。為守護職場安全，新北市勞工局長陳瑞嘉指出，自民國109年起，率先成立職場霸凌預防輔導團，輔導約3600家中小企業建置性騷擾申訴管道。

根據統計，職場霸凌部分，112年至114年11月底，勞工局分別受理337件、503件及686件；職場性騷擾部分，112年至114年11月底，分別受理46件、78件及96件，皆呈逐年遞增趨勢。

侯友宜強調，新北市有213萬勞工，市府非常重視職場安全，不論是職場霸凌及性騷擾防治絕對零容忍，並積極強化防治作為，透過落實宣導、公權力介入調查申訴案件等協助，做勞工最堅定的後盾。

陳瑞嘉說明，勞工局自109年率全國之先成立職場霸凌預防輔導團，輔導約3600家中小企業建置性騷擾申訴管道，並制定性騷擾規範範本，協助企業完善申訴與調查機制。市府跨局處整合心理諮商、法律協助、勞資調解及小型事業調查補助等多元資源，讓勞工求助有門。

陳瑞嘉指出，目前針對職場霸凌及性騷擾依《職業安全衛生法》、《性別平等工作法》規範，特別是《性工法》放寬認定雇主標準，若行為人為公司最高負責人，涉及職場霸凌或性騷，最高可罰100萬元罰金；而雇主具防治義務，企業規模愈大，雇主責任也愈大。

勞工局補充，針對職場霸凌、性騷，10人以上企業須公告申訴管道，30人以上企業須公告防治措施、申訴及懲戒規範；另為防治性騷，100人以上企業調查成員須有外部專家。