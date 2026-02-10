職場霸凌？成吉思汗美女教練崩潰輕生 店長喊：妳的鮑魚給我X

（社會中心／綜合報導）成吉思汗健身俱樂部近日爆出嚴重職場性霸凌爭議。一名外型亮眼的年輕女教練 A 女士投訴，在三重與蘆洲分館任職期間，遭遇主管長期越界行為與言語羞辱，壓力之大讓她一度走上輕生道路，最終在友人陪伴下向新北市勞工局求助。

A 女士表示，任職初期便受到已婚店長以「關心新人」為由頻繁接觸，不僅下班後深夜來電，時間多落在凌晨一、兩點，內容幾乎與工作無關，而是傾倒個人情緒、私事，通話往往持續到清晨五點。她原以為是工作相關討論，不敢拒絕，卻在一次休息時間被店長約出，才發現對方以「想更認識妳」為由模糊職界，之後甚至直接向她告白，遭到她明確拒絕。

示意圖／成吉思汗健身俱樂部近日爆出嚴重職場性霸凌爭議。（擷取自 Google Maps）

轉往蘆洲館教課後，A 女士向昔日敬重的 K 教官分享近況，卻意外遭到露骨言語羞辱。對方以粗俗語句開玩笑，暗指她應以身相許回報店長的指導。A 女士坦言原本以為只是玩笑，但對方之後仍以教官身分持續對她投放帶性暗示的話語，使她倍感壓力。

事件並未就此結束。A 女士透露，店長之後開始以新人為由限制她休假，還在會員面前貶低她的能力，稱她「只適合當花瓶」。更誇張的是，店長凌晨仍會致電指導課務安排，嚴重打亂作息。長期精神折磨下，她多次因恐慌症發作送醫，身心狀態急遽惡化，最後被以「配合度差」施壓簽下自願離職書。

近來，其他吹哨者也陸續指控分館內存在複雜男女關係與管理失序問題，直指內部風氣敗壞，管理階層縱容霸凌與不當互動，讓原本以健身專業為核心的環境逐漸走調，對品牌聲譽造成明顯衝擊。

A 女士在沉寂一段時間後，在友人鼓勵下決定公開向主管機關申訴，希望能讓更多受害者勇敢站出，同時促使業者正視職場內部問題。

《引新聞》提醒您：輕生解決不了問題，請珍惜生命，請再給自己一次機會！生命線：1995；衛福部諮詢安心專線： 1925（24小時）；張老師專線：1980

