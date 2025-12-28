職場霸凌？新北捷運員工被逼「掛狗牌」羞辱 公司回應了
天搭乘捷運通勤的上班族或學生，最希望的就是能在舒適且安全的環境下到達目的地，而這背後其實全靠第一線工作人員辛勤付出。然而，最近新北捷運卻被捲入了職場文化與管理制度的爭議。面對議員的質疑，新北捷運公司也回應了。
議員鄭宇恩質疑
新北市議員鄭宇恩指出，接獲內部吹哨者投訴，有員工因業務疏失，竟遭主管要求配戴寫明犯錯原因的「狗吊牌」，並被拍照後張貼到工作群組中公開示眾，形同以羞辱方式進行管理。她嚴正批評，這樣的作法不僅嚴重踐踏員工人格尊嚴，也暴露新北捷管理制度嚴重失靈，要求公司總經理出面道歉，並呼籲勞工局立即介入調查，徹查責任、追究到底。
新北捷運公司回應
針對鄭宇恩議員對新北捷運公司職場文化與管理制度的批評，新北捷運公司表達虛心接受的態度，但也對部分與事實不符的內容進行了詳細說明。新北捷運強調，公司對於職場不當侵害一向秉持零容忍的最高標準。雖然目前內部尚未正式接獲同仁的相關申訴，但為了捍衛基層同仁的權益，公司已經主動立案並啟動獨立調查機制。公司承諾將以毋枉毋縱的原則釐清事實，一旦發現有管理失當或霸凌情事，絕對會依規定嚴懲，並重申現有的申訴專線與保密機制非常暢通，鼓勵同仁放心反映問題。
優於法規的預發薪資與勞時管控
針對外界指控薪資遲發的部分，新北捷運公司澄清這明顯是種誤解。事實上，公司薪資採取的是優於多數企業的預發制，也就是在每個月初就先發放當月薪水，因此根本不存在遲發的情況。在差勤管理方面，公司早已導入自動化系統並嚴格遵守勞動基準法，司機員的實際駕駛工時都在法定範圍內，並確保有充足的休息時間。針對同仁反映的任務卡排班細節，公司也正持續優化內容，在合規的前提下增加休息空檔，希望能進一步減輕第一線人員的工作負荷。
多元激勵措施
為了打造更優質的工作環境，新北捷運公司近期推出了多項實質的激勵制度，包括租屋補貼、員工宿舍、社團補助、提升夜點費以及提案獎勵等，目的就是要讓同仁能無後顧之憂地專注於捷運營運服務。公司表示，全體同仁都兢兢業業地守護每一趟旅運安全，若有未經完全查證的匿名指控在網路上渲染，恐怕會打擊第一線同仁的士氣。新北捷運期盼社會各界能給予更客觀理性的評價，公司將持續展現改革決心，以穩定且安全的營運成果來回應社會大眾的期待。
