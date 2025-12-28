職場霸凌？業務疏失遭主管逼掛「犯錯牌」 新北捷運：已主動立案調查

新北捷運公司傳出疑似職場霸凌事件。民進黨新北市議員鄭宇恩接獲爆料，有員工疑似因業務疏失，被主管要求在胸前配戴寫有「犯錯原因」的說明牌，並拍照後張貼至工作群組，引發爭議。

鄭宇恩認為，相關作法「不是管理也不是教育」，而是「活生生的職場霸凌」，並形容是「羞辱、踐踏員工尊嚴」。她要求新北捷運公司應立即停止類似作法，呼籲公司總經理應出面向全體員工道歉；同時表示新北市政府應該負起責任，全面介入檢查，守護員工的勞工權益。另外，鄭宇恩也提到，過去曾有新北捷運公司員工反映津貼明細、薪資單有遲發情況。

新北捷運發布聲明回應，內部目前未接獲霸凌申訴，但公司已主動立案調查，將秉持「勿枉勿縱」原則積極釐清事實。若確認有管理失當或霸凌情事，將依規定嚴懲。至於薪資遲發指控，新北捷運表示是誤解，並強調司機員實際駕駛工時有嚴格管控在法定範圍內。

新北／賴心怡 責任編輯／周瑾逸

