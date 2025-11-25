職場霸凌＋空姐猝逝！勞動部長洪申翰上任周年親揭「拆彈」幕後

政治中心／程正邦報導

勞動部長洪申翰談到遭霸凌輕生的吳姓同仁，一度哽咽紅了眼眶。（圖／翻攝自洪申翰Youtube）

社運出身的青年政治人物、勞動部長洪申翰，今（25）日晚間透過YouTube 直播，與網友分享他上任一年來的心得與政策推進幕後。洪申翰回憶，他在去年11月25日「臨危上任」，當時正值勞動部公務員吳姓同仁（即謝宜容案）因職場霸凌不幸離世的風波。他坦言當時社會對勞動部充滿不信任，他上任後最重要的工作便是「仔細調查，並把士氣擬具起來再往前走」。

勞動部長洪申翰上任滿周年，在臉書分享他帶領勞動部推動30項重要政策和改革。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

臨危受命拆兩大彈：霸凌案與病假不友善陋習

洪申翰透露，當時的調查報告耗費了他與調查小組成員多個日夜，最終他更在公布報告的前一天，親自帶著報告拜訪吳姓同仁的家長和家人，一字一句念給他們聽，確認家屬理解和接受後，才「放下了心中的一塊石頭」。他強調，這是一個悲劇，勞動部必須牢牢謹記，不能「過了就過了」，並藉此推動《職安法》修法納入職場霸凌防治專章，希望趕快二、三讀，成為友善職場的里程碑。

廣告 廣告

勞動部長洪申翰上任滿周年，在臉書分享他帶領勞動部推動30項重要政策和改革。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

在就任將滿一年之際，又發生了長榮空姐猝逝事件，引發社會對職場病假不友善的檢視。洪申翰在直播中表示，這起憾事帶給社會極大提醒，指出公司制度讓員工不敢請病假、抱病上班是陋習。因此，他毅然拍板改革，將強化請病假權益保障，規定未來不得對10天內病假有不利對待，並且改革全勤獎金制度，即使請病假也只能按比例扣除，不能因此沒收全部獎金，兩項新制預計明年元旦上路。

勞動部長洪申翰上任滿周年，在臉書分享他帶領勞動部推動30項重要政策和改革。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

一年成果展：推動30項重要政策實踐「尊嚴勞動」

洪申翰並在臉書發文，統整了上任一年來帶領勞動部推動的30項重要政策和改革，目標是實現「尊嚴勞動、友善職場」。

在強化職安與職場安心方面，除了推動霸凌防治專章，還修正了具罰則的高溫熱危害預防指引，並擴大對發生職災企業的停工範圍與加嚴復工要點，更明訂颱風等天災時，雇主有負擔勞工通勤協助的義務，如計程車資須由雇主支付。

勞動部長洪申翰上任滿周年，在臉書分享他帶領勞動部推動30項重要政策和改革。（圖／翻攝自洪申翰臉書）

在勞權保障與職場彈性方面，勞動部明年將把最低工資調高到29,500元，時薪調至196元，讓近200萬勞工受惠。同時，為了讓家庭照顧更具彈性，育嬰留停可以「日」請、家照假可以「時」請，並將勞保生育給付提高到每胎10萬元。此外，為了懲罰慣老闆，違法雇主的資訊揭露已無下架期限，讓不良紀錄長存於公眾檢視之下。

在就業安定與缺工解方方面，勞動部推動了跨國勞動力方案，明訂企業若想增額聘僱移工，須先為本地勞工加薪，藉此改善本勞待遇；並將製造業資深移工可全數轉為外國技術人力，同時將新住民等納入促進就業對象並擴大服務，多管齊下穩定就業市場。

洪申翰去年11月25號接到卓院長電話臨危上任，他說在立院辦公室打包當晚，12強賽陳傑憲敲出全壘打，外面在歡呼，他心中無味雜陳。（圖／翻攝自洪申翰Youtube）

部長靜心「打怪」哲學：彎得下腰才能放大好球帶

在直播中，洪申翰也坦露了從立法院轉到行政部門的心路歷程。他表示，做部長的工作很難讓所有人都拍手，當幫勞工爭取權益時，必然會受到資方批評，但他強調：「這個崗位上不是追求不要被罵，而是要面對基層勞工的需求。」

洪申翰分享自己的工作哲學是「彎得下腰很重要」，因為勞動問題牽涉不同立場和利益，只有彎下腰來溝通，才能找到背後微小的善意，將「好球帶放大」，讓事情更容易推動。他同時也對勞動部七千多位同仁表示感謝，指出許多政策都是同仁日以繼夜完成，並呼籲大家幫忙宣傳這些與勞工權益息息相關的政策，確保勞工權益不會睡著。

11/27~11/29亞洲技職競賽有三百多位各國選手來台，洪申翰邀請大家一起到南港展覽館位台灣選手加油。（圖／翻攝自洪申翰Youtube）

更多三立新聞網報導

他問若實施「週休三日」公務員跟進？一票人秒潑冷水：這1方案應更好

勞動部新規上路 部長洪申翰誓言：終結抱病上班文化

週休三日連署過了！勞動部12／7前回應 綠黨團：支持所有社會聲音討論

週休三日有希望？！勞動部長洪申翰這樣說

