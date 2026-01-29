職場風水藏玄機！3星座辦公座位「招福擺法」一次看

3個星座只要在位置與擺設上稍作調整，就能有效提升職場風水。（示意圖／photoAC）





許多上班族為了讓工作環境更舒適，會自行布置座位與辦公空間，卻不知從何下手，《搜狐網》命理專欄指出，有3個星座只要在位置與擺設上稍作調整，就能有效提升職場風水，為事業運勢加分，升職加薪快人十步。

職場風水藏玄機

獅子座

獅子座在團隊中鋒芒顯露，若座位後方空曠，容易陷入「孤軍奮戰」的情況，建議座椅緊靠實牆，或以外套掛在椅背作為「後盾」，有助穩定心態。

桌前保持開闊避免堆積雜物，可提升能見度與表現空間，桌面採左高右低配置，左側放置綠色植栽，右側僅留必要文具，能減少人際摩擦、增加被看見的機會。

摩羯座

摩羯座重視秩序與效率，但若座位受橫樑壓迫或正對門口，容易感到壓力倍增、專注下降，能調整位置者宜避開這類直沖動線，若無法更動則可利用綠植作為緩衝。

廣告 廣告

桌面則以分類收納為優先，文件架搭配清楚標示，可大幅提升處理事務的速度與準確度，螢幕高度與視線齊平，也能降低疲勞感，讓摩羯座在繁重工作中維持穩定輸出，逐步累積升遷優勢。

天秤座

天秤座長於協調，但容易因環境失衡而分心，座位若能朝南或東西向，有助強化決斷與人際互動，方向無法選擇時，可用藍色或銀色小物作補強。

桌面擺設講求對稱與整齊，避免一側雜亂、一側空置，以免影響判斷，左側放水養綠植、右側擺簡約透明擺件，可提升專注度並穩定情緒，同時減少被捲入是非的機率。

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命

LINE要付費了？訂閱制2026上半年上線 5功能一次看

發錢了！勞動部每人每月「最高發11500元」適用對象曝

