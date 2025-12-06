職場ㄟ大小事講座 探索先進材料科技

勞工局舉辦「職場ㄟ大小事」講座。

勞工局推動「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，六日邀請合一特材公司董事長暨執行長馬堅勇，以「材料也神奇—沒有做不到、只有想不到」為題，帶領學員探索先進材料科技如何突破極限、翻轉生活，展現材料創新對產業與社會的重要影響。

馬堅勇表示，台灣是全球科技發展關鍵基地，許多尖端技術皆在此孕育，材料科技更是支撐高科技產業重要基石。他以自身參與經國號戰機研製、半導體材料開發等豐富經歷，分享材料科技的演進歷程與背後奮鬥故事，強調材料創新正是推動台灣持續向前重要力量，也呼籲所有人掌握趨勢、勇於迎接新機會，共同為更美好未來努力；馬堅勇更自費訂購餐盒，讓學員們品嘗，品味共度的歡樂時光。

勞工局長王鑫基指出，為深化勞權教育、促進勞資共好，勞工局自一０八年起持續舉辦「職場ㄟ大小事」系列講座，內容多元、貼近生活，對提升勞工朋友職場軟實力具有實質助益。對講座有興趣者可洽勞工局網站報名。